【新冠肺炎】本港新增4宗確診個案　全部患者從巴基斯坦返港

▲ 本港新增4宗確診個案，全部患者從巴基斯坦返港。

新冠肺炎（COVID-19）疫情放緩，連續兩日的零確診個案又中斷，本港今日（7日）新增4宗確診個案，全部患者昨日從巴基斯坦經多哈返港，乘坐QR818航班，年紀最小是11歲，是自4月23日以來，單日再錄得4宗確診個案，衞生防護中心及醫管局下午公布最新疫情。

另外，今日再有一名康復患者對病毒呈陽性反應，即看：https://bit.ly/2A7pM18

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指新增4宗個案，11至47歲，全部男性，其中11歲男童（第1042宗）是29歲男子（第1044宗）的侄子，兩人並不是同住。11歲確診男童2月14日至5月6與親人到巴基斯坦探親，昨日返港沒有病徵，4月尾兩人曾在巴基斯坦見面。

47歲男患者在2月初到巴基斯坦，返港時在機上曾與一名表兄弟一起，二人一同入住駿洋邨。另一名確歲40歲男士4月11日與家人曾到巴基斯坦，昨晚下機時送入駿洋邨檢疫，全部沒有病徵，在亞博接受深喉唾液化驗後，對病毒呈陽性反應。

張竹君指４名患者的密切接觸者都是患者的家人，他們對病毒化驗結果呈陰性反應，她又指出4名患者都是由機場抽取樣本化驗後接受檢疫，相信造成社區感染風險很低。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，提醒市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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中心指，鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋、蘇文軒

