【新冠肺炎】本港首名確診運動員留院逾7周後出院　李振豪：終於戰勝這個難纏的病毒

▲ 李振豪經歷兩次「陰轉陽」的結果，終於宣布今日（7日）康復出院。

本港空手道代表李振豪自3月18日確診後留院逾7個星期，經歷兩次「陰轉陽」的結果，終於宣布今日（7日）康復出院，又指由確診、病徵變重、治療、康復到等待出院，這段時間對身心都是一種負擔同挑戰，亦令他對人生多了另一番領悟。

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李振豪在個人社交網站表示，經歷了7個多星期，身體終於戰勝了這個難纏的病毒，又指在另一個沒有疫症的平行時空下，這幾天便是我和幾位隊友在巴黎進行奧運外圍賽的日子，共同一起向夢想追逐的時候，彷彿上天再次提醒我世事無常的道理。

他又感激很多親友對他的關心，帶給他好多能量，又感謝醫護人員對無私的付出，特別是他還在一線隔離病房時，香港確診數字不斷上升，感受到醫護人員在極大壓力下作戰，疫情見到𥌓光下，希望緊守崗位而生怕回家的醫護們可以有機會同家人再次團聚。

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責任編輯：陳子謙