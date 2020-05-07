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【新冠肺炎】醫管局證實再多一名康復者「復陽」　36歲男患者出院逾2周後再入院

社會 16:41 2020/05/07

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醫管局證實再多一名患者出院後「復陽」，至今共有10名確診者於出院後。（林宇翔攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情放緩，連續兩日的零確診個案又中斷，本港今日（7日）新增4宗確診個案，全部由巴基斯坦返港。另外，醫管局證實再多一名患者出院後「復陽」，至今共有10名確診者於出院後，曾經有病毒測試結果呈陽性。

【新冠肺炎】本港新增4宗確診個案　全部患者從巴基斯坦返港

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，該名患者是第410宗的患者（36歲男子），3月24日被送到瑪麗醫院，一個星期前有發燒，對病毒檢測呈陽性，4月16日經過2次檢測呈陰性後出院。

他續指，該名病人在5月5日身體再出現不適，有肚瀉，因此被送到瑪麗醫院求醫，其深喉唾液樣本再次呈陰性，其病毒數值達36，數值愈高即愈沒有傳染性，已將送樣本去衞生署檢查，目前病情穩定。劉家獻表示，專家認為該名病人仍有病毒殘餘，不具傳染性，相信不是再次受到傳染。

【新冠肺炎】醫管局：再有12名確診病人康復出院

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新發現及動物傳染病科學委員會（科學委員會），昨日（6日）檢視最新數據，根據最新研究，部分病人可能會出現持續排放病毒核糖核酸的情況，雖然病毒PCR檢測仍然出現陽性，但病人發病10日後不能檢測到仍存活的病毒。

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記者：陳子謙

 

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