【新冠肺炎】醫管局：再有12名確診病人康復出院

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日交代有關患者出院的情況。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情稍有緩和，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日（7日）交代有關情況。劉家獻指過去24小時醫管局向衞生署呈報19宗懷疑個案，現時共有120位病人正在留院接受隔離治療。

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截至今日中午12時，過去24小時共有12名確診病人康復出院。至今共有943名確診及1疑似病人康復出院，現時共有93名確診病人分別於14間醫院留醫，其中1人情況危殆 ，個案編號包括第595宗，4人情況嚴重，個案編號包括338、461、713、857 宗，其餘88人情況穩定。



目前公立醫院負壓病床數目為1,231張，使用量為39%；負壓病房數目為666間，使用量為50%。

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劉家獻指早前有9位病人在出院後，再次檢驗到對病毒呈陽性結果，但培值下種不到病毒，專家有信心認為這些病人都有抗體情況，情況安全，沒有傳染性。

被問及有多少患者是根據新的出院指引出院，劉家獻表示現時未有相關資料。

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記者：郭家穎