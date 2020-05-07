【新冠肺炎】醫管局：再有12名確診病人康復出院　將以新指引盡快安排患者出院　　

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日交代有關患者出院的情況。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情稍有緩和，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（7日）交代有關情況。劉家獻指過去24小時醫管局向衞生署呈報19宗懷疑個案，現時共有120位病人正在留院接受隔離治療。

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截至今日中午12時，過去24小時共有12名確診病人康復出院。至今共有943名確診及1疑似病人康復出院，現時共有93名確診病人分別於14間醫院留醫，其中1人情況危殆 ，個案編號包括第595宗，4人情況嚴重，個案編號包括338、461、713、857 宗，其餘88人情況穩定。



目前公立醫院負壓病床數目為1,231張，使用量為39%；負壓病房數目為666間，使用量為50%。

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衞生防護中心轄下的科學委員會昨日（6日）召開會議，檢視確診患者的出院準則並推出新指引。新指引下，患者只要在病發後10日及沒有病徵，並且病毒抗體測試呈陽性，或者相隔24小時進行兩次病毒測試的結果呈陰性，有關確診者就毋須繼續隔離。

劉家獻指現時醫管局正配合更改相關出院指引，亦需要查看病人血抗體安排。而被問及有多少患者是根據新的出院指引出院，劉家獻表示現時未有相關資料。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，有科學研究指出，病毒培養與病人病發的時間有密切關係，通常在8、9日可以種出來，特別是首星期發病的水平會較高，其後隨時間遞減，而大部分研究指出，10日後都不能種出病毒，所以定下發病後10天呈陰性作為出院標準。

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記者：郭家穎