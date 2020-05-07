【同心抗疫】古天樂楊受成攜手救影業　古仔兩年內投資10部港片：培育幕前幕後新一代

▲ 英皇電影和天下一電影合力救香港電影業。

新冠肺炎肆虐，令影視行業迅速步入寒冬，大批電影業台前幕後人員面臨失業。古天樂成立的天下一電影與楊受成旗下的英皇電影宣布未來兩年內合力製作及發行10部港產電影，為香港的電影業出錢出力！

事實在疫情防控期間，整個影視行業因應公眾安全及限聚措施等需要停止拍攝，致製作量急速下滑，幕前幕後的電影製作團隊生計亦受到影響，許多基層員工面臨前所未有的困難；同時業界亦面對人才流失等問題。

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▲ （《經濟日報》資料庫）

古天樂出手救市

因此，英皇電影與天下一電影製作有限公司宣佈攜手合作，雙方公司將於兩年內合作製作及發行共10部港產電影，希望在這個非常時期，為香港電影注入新動力。

10部電影當中主要於香港本地取景以及聘用本地電影工作人員，以確保今次合作能夠為香港電影業界帶來實際支持，亦達到繼續拓展本地電影業市場及發掘電影人才之效。

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▲ （《經濟日報》資料庫）

同時，該10部影片涵蓋驚慄、懸疑、愛情、喜劇等不同片種，望能為觀眾提供多元化的選擇。

雙方已正式簽訂協議及正密鑼緊鼓進行籌備工作，積極與不同的業界單位聯繫，當中包括資深而富有經驗的演員及新演員，幕前幕後精英電影製作團隊，希望今次合作可以於下半年度開始拍攝製作，好讓電影從業員能盡快回工作崗位。

對於今次合作，天下一電影表示：「希望藉著今次合作，可以發掘更多有質素劇本拍攝製作。天下一一向注重培育香港電影幕前幕後的新一代，希望為香港電影帶來新力量新方向，打造香港電影全新格局。」

英皇電影亦表示：「眼見香港電影業因為疫情停擺，電影工作者因為停工而經濟狀況陷入水深火熱之中，面臨嚴重人才流失的問題，感到十分惋惜。今次英皇電影跟天下一電影不謀而合，以實際行動支持香港電影，期望協助本地電影業盡快復甦。」

是次英皇電影和天下一電影攜手合作，希望團結業界力量，繼續展現香港電影魅力。

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