男生涉藏煙霧餅及化學品再訊　辯方要求化驗涉案爆炸品曾否浸於水中

▲ 案件於觀塘裁判法院再訊，裁判官將案件押後至7月待進一步調查及化驗，被告續准保釋。（經濟日報資料圖片）

去年平安夜警方在觀塘一迷你倉搜出爆炸品，19歲男生涉藏有煙霧餅及化學品，被控管有爆炸品等罪，案件今（7日）於觀塘裁判法院再訊。代表律師指案件經過多月押後，控方仍未化驗涉案爆炸品是否浸於水中。裁判官將案件押後至7月待進一步調查及化驗，被告續准保釋，並剔除在住所安裝閉路電視作24小時監控的保釋條件。

被告鄺偉邦（19歲），報稱學生，被控管有爆炸藥物罪。案件早前押後待政府化驗涉案證物成份，控方今引述化驗所報告指出，涉案爆炸品為硝化纖維素，而煙霧餅則含有氯酸鉀及氯化銨，惟本案仍涉其他化學品，須待進一步化驗，以及待警方的爆炸品處理科的專家完成調查，故申請押後案件。

辯方不反對押後申請，但指出辯方早前已提出涉案爆炸品浸於水中，追究控方至今仍未有在押後期間化驗涉案液體是否清水，以證明或否定辯方說法，亦未有回應辯方取得液體樣本自行化驗的要求。辯方又指，基於高院早前頒判詞，提及不鼓勵在被告家中裝設閉路電視的保釋條件，申請剔除該項施加在被告的保釋條件。

署理主任裁判官徐綺薇批准辯方申請，同時要求控方向政府化驗師反映辯方要求，案件再訊時須提交進一步化驗結果，判斷爆炸品中是否有液體及當中成分。裁判官將案件押後至7月30日再訊，待控方進一步調查及化驗，包括繼續化驗證物及索取爆炸品處理課專家意見，期間被告續准保釋，毋須於家中安裝閉路電視。

控罪指，被告於2019年12月24日，在九龍觀塘寶冠大廈3樓時昌迷你倉1個倉內，明知而管有或控制爆炸品，即nitrocellulose。另於同日同地，管有攻擊性武器或適合作非法用途使用的工具，即10個粉餅形煙霧彈，意圖將其作非法用途使用。

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記者：林欣樂