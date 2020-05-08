【當造水果】柬埔寨貢品級芒果皇室至愛　水果達人3招教揀靚芒果

▲ 這款柬埔寨白花芒，是由西環的水果批發商Edward Lee引入，現在正是當造時候，由他教大家3招揀選這款貢品級芒果。

自認芒果控人士要注意啦！今個5月除了台灣愛文、日本宮崎太陽之子、印度阿芳素等芒果之外，還有一款新品種芒果進駐香港。它叫白花芒，來自柬埔寨。無錯，柬埔寨都有出產芒果，而且即時實測糖度竟然可達22度，打敗大家常吃的泰國、台灣、菲律賓芒果，贏得「東盟首席芒果」美譽。

這款柬埔寨白花芒，是由西環的水果批發商Edward Lee引入，「其實去年已試過一造，純粹試水溫，發覺市場反應不俗，因為香港人都很愛吃芒果，所以今年就大量引入，讓更多人認識柬埔寨是有芒果出產的，而且性價比高。」

▲ 要拿上手夠墜手，沒有花皮，無斑點，即夠水份。(被訪者提供)

他形容，白花芒的果身圓潤，肉質厚而果核較薄，具白花清香而且甜度高。記者訪問那天，試吃的那個竟加高達22度，他說：「不同產地的芒果，都有不同糖度的指標，如泰國水仙芒糖度平均是15，台灣愛文芒則是16。日本宮崎太陽之子可達17至18。這白花芒，官方說的標準糖度是16，但剛才你試的那個還超了標。」

▲ 每個成熟的白花芒，以人手採摘，可達約300至400克一個。(被訪者提供)

他續道：「白花芒的糖度這麼高，就是和柬埔寨地理有關。柬埔寨是內陸盆地，日間陽光充足，夜間散熱較快，日夜溫差較大，芒果結糖量特高，連柬埔寨王室也吃，晉身為該國貢品級芒果。只是過去生產不多，只留在國內銷售，約幾年前，有香港人看準商機，在柬埔寨開設這個果園種白花芒，天然有機，不加任何催生藥或農藥成份，芒果種足45天，充份吸收陽光才摘，肉香汁甜，帶有清新花香。」

▲ 果園足有20個維園之廣，天然有機種植，由於內陸種植，芒果不會濕熱。(被訪者提供)

最後，他教大家如何揀白花芒，「記得外形要圓潤飽滿，拿上手要夠墜手，沒有花皮，無斑點，聞個椗要有香味，就是靚芒果。」

▲ 柬埔寨人食白花芒的方法是刨皮食，據說口感會煙韌些，因為可食到皮肉間的那層薄薄纖維喎。(被訪者提供)

▲ 白花芒的官方標準糖度為16，記者訪問那天，試吃的那個竟高達22度。

不忘提提大家，柬埔寨每年11月至6月當造，一年只得一造，只是當地今年雨季提前了，令到白花芒的當造期都提早完結，可能只可食多一兩星期，就無貨可以再返了。

▲ 在果欄批發價約$180盒，有7-8個。(被訪者提供)

柬埔寨白花芒

價錢：約$100/3個、$180/盒（約有7至8個重量而定，果欄批發價。）

銷售點：一田超市有售或代理的西環果欄（6693 2888）

記者：趙景隆