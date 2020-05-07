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年滿65歲人士可透過八達通服務站　免費將不記名成人八達通更換成長者八達通

社會 16:59 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

年滿65歲的市民可透過八達通服務站，將不記名租用版成人八達通更換為長者八達通。（圖片由八達通卡有限公司提供）

八達通卡有限公司今日（7日）宣布，年滿65歲的市民現在可免費透過八達通服務站，即時將其不記名租用版成人八達通更換為長者八達通，而卡內大部分服務及優惠亦可自動轉移至新卡，令市民更方便透過政府的公共交通票價優惠計劃，享受長者優惠票價。

發言人表示，市民以往如想將其不記名租用版成人八達通更換為長者八達通，必須前往港鐵客務中心退卡，退回卡內的按金與餘額，並再用現金購買一張不記名租用版長者八達通；而舊卡的大部分服務及優惠，包括自動增值服務、八達通日日賞及屋苑門禁系統等，亦必須重新登記，過程需時。

現時，市民可透過逾50部位於指定港鐵站及商場內的八達通服務站，即可換卡及將大部分服務及優惠，自動轉移往長者八達通，過程無需任何現金找續；而持個人成人八達通市民，其八達通將根據市民的年齡紀錄，於年滿65歲當日自動調整公共交通車資。

有關換卡服務可瀏覽相關網頁；而八達通服務站的地點亦可留意此網頁

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責任編輯：郭詩詩

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