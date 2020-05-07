【型媽穿搭】由模特兒轉型開時裝網店　潮媽行山做瑜伽保持105磅︰人生不只湊仔

▲ Christy Yang由模特兒轉型創立時裝網店，兼顧湊女與事業。

有人說做了媽媽後總要有點犧牲，不論是外貌、身形、事業還是時間，也不能跟當媽前相比。39歲的Christy Yang卻能樣樣兼顧，誤打誤撞成為「模範」媽媽，反而是兩個女兒的出生，成就了她的事業。當年Christy成為新手媽媽後，決定走出模特兒界，創立時裝網店。

Christy憑著陽光少女味，18歲殺入模特兒界，漸漸闖出路向。喜歡網購的她閒來會瀏覽網店，到27歲生下大女後，她覺得自己也可嘗試做小生意，因而萌生開時裝網店的念頭，同時能兼顧家庭，有更多時間照顧女兒。

▲ 既要照顧家庭，又要兼顧經營網店，Christy已有自己一套時間管理方式。（湯炳強攝）

放棄模特兒事業轉型

那時Christy毅然放棄模特兒事業，與朋友創立時裝網站Stylegal，主要出售中價的韓國服飾。萬事起頭難，她坦言開發網站的過程很困難，最初以為「在框框中放些貨品加個『pay』」就完成，原來當中有不少細節要處理，包括註冊、貨品上架、付款手續等。她試過有很多客人未能成功付款，又無法即時解決問題，

網店是一星期7日24小時開放，只要開放就有客人，網站停頓3日我已很擔心。

8年前本地網店尚未盛行，Christy可說是第一批網店經營者，支援她的網站公司缺乏類似經驗，她只能靠自己一步一步摸索。她最初透過Facebook及Instagram宣傳網店，後來發現加入生活品味，自己親身穿上網店的衣服拍攝造型，更吸引顧客注意。

▲ 模特兒出身的Christy穿上自己網店的衣服，拍攝造型。（相片由受訪者提供）

當時Christy抱著一試無妨的心態，而且開網店費用亦不高，沒想到自己能成功。自從傳媒介紹過後，加上明星好友不時做生招牌，令更多人認識她的網店。所謂創業容易守業難，因此她平常看很多潮流網站、時裝雜誌、街頭Snapshot、外國blogger介紹，熟讀當季潮流指標入貨。

她每季親身到韓國兩至三次入貨，必入大眾普遍喜愛的款式、百搭基本款，最緊要質料舒服耐看，也有稍為隆重的裙款，方便外國客人選購來參加宴會。

兩女讀國際學校自由度高

女兒出世後，Christy經常要孭著「媽媽袋」外出，她感覺太「論盡」，即使穿得再漂亮也被大袋影響了造型。因此女兒稍大後，她決定要將沉重的育嬰用品交給丈夫。

女兒3歲後，我出街不再孭大袋，我要攞返小手袋。人生不只湊仔，我要做回自己。

▲ Christy與丈夫為女兒選自由度較高的國際學校，並有意安排她們到澳洲升學。（相片由受訪者提供）

小時候女兒都肯穿Christy為她們揀的衣服，但隨著漸漸長大，隨性的她們只愛舒適不要靚，偏好運動型便服。除非出席婚禮、宴會等，她們才願意穿上媽媽選的靚裙。

Christy在香港教育制度下長大，認為本地學校多測考、著重死記硬背。她的丈夫12歲後到美國及澳洲升學，早已鎖定女兒向國際學校發展。夫妻喜歡國際學校自由度高，教學方式較輕鬆又少功課，兩個女兒自幼已培養閱讀興趣。

讀書不是求分數，最緊要開心，也不必參加太多課外活動。

夫妻給予女兒自由空間，反而令她們能發展自己的專長。兩姊妹性格截然不同，12歲的家姐成績優異，數學尤其突出，更主動向媽媽提出想補習數學。9歲的妹妹思想較天馬行空，喜歡創作故事及寫作。

▲ 母女都是一身健康的古銅膚色，一家人閒時就往戶外走，行山、去海灘。（相片由受訪者提供）

Chrisy與丈夫亦有意安排女兒將來到澳洲升讀大學，近兩年聖誕節他們都在澳洲度過，一家人都喜歡當地陽光與海灘的環境。

潮媽的穿搭原則

Christy會細心從客戶購物記錄，了解客戶對象及喜好，發現她們大多是OL或跟她年紀相若的媽媽。

媽媽都要打扮！我也是媽媽，會搜羅一些適合她們又方便湊仔的服飾。

為人母後Christy的穿衣風格改變，由於日常忙於湊女，不能花太多時間穿搭，她首選最方便的連身裙。修腰設計的連身裙令人看來有點身材，她建議揀靚pattern的裙款就不會太沉悶。

▲ Christy日常穿搭以輕便為主，帶點girly風格，著重細節如off shoulder。（湯炳強攝）

另外，她建議媽媽考慮富細節的上衣，當然穿起來要以方便為主。她分享衣櫃不可少以下3款單品︰

1. 一件靚大褸

大褸入面穿甚麼都沒所謂，只要穿上靚褸就夠。

2. off shoulder（露肩）上衣

有細節又不會太高調。

3. ruffle（荷葉邊）上衣

揀選了ruffle上衣，下身就要穿得簡單一點。

靠做運動保持105磅

身為兩女之母，Chrsity仍能保持窈窕身段，身高159厘米，體重長期維持105磅。她透露誕下大女初期，新手媽媽壓力大，體重一度跌至96磅。以為她是天生麗質，她卻說自己並非「瘦底」，中學時體重一度飆升至120多磅，試過吃減肥藥無效。

▲ Chrsity以行山及做瑜伽瘦身，體重維持105磅。（相片由受訪者提供）

原本零運動的她近年開始恆常做運動，一周平均三日做運動，她認為行山、做瑜伽都能有效減磅不反彈。飲食上則以多菜少肉為原則，保持均衡飲食。

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記者︰駱秀玲

場地︰Lala Curio