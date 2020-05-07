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居屋3,200伙需延誤最多兩年落成　據悉是皇后山山麗苑

社會 17:12 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

皇后山山麗苑仍在動工，據悉項目要延後至2021/22年度落成。（資料圖片）

運輸及房屋局今（7日）更新2019/20至2023/24年度的公營房屋供應量，其中上個年度（2019/20）的房委會公屋/綠置居供應量是1.01萬伙，較去年底預算提供1.3萬伙，少了2,900伙。至於2020/21及2021/22年度的公屋/綠置居供應量，也相應上升；意味部分供應落差，會延後至少一年落成。

居屋供應方面，去年底估算2019/20及2020/21年度將建屋共1.12萬伙，但最新估算卻只提供8,000伙，少了3,200伙。到了2021/22年度，則有額外3200伙居屋落成，疑是前兩個年度的供應落差，需延至明年度落成。消息稱有關屋苑是北區皇后山山麗苑，6座大廈仍在動工，部分大廈僅建至約廿多層樓，進度落後。

【居屋2020】山麗苑彩禾苑位置隔涉　三房兩廁間隔料搶手

至於這5年的公營房屋總供應量而言，公屋/綠置居有7.27萬伙，居屋則共2.32萬伙。跟去年底公布的數據比較，公屋/綠置居多了1,100伙，居屋則少了400伙。

就公營房屋供應落差，及哪一個居屋項目需押後落成，TOPick正向房屋署了解情況。

房委會委員招國偉認為，數據顯示2019/20至2020/21年度，公營房屋供應量連續兩年低於平均1.5萬間，供應情況屬較為嚴峻。

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記者：吳卓峰

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