【藝人置業】張寶兒傲瀧單位原價轉售母親　省逾百萬印花稅兼「甩名」回復「首置」

▲ 張寶兒置業未滿三年，原價轉售母親慳稅兼自製「首置」。

現年28歲的TVB藝人張寶兒，上月以736萬元出售清水灣半島傲瀧單位，接近原價售予與其母招惠鳳。估計張寶兒借用親屬轉讓，除能夠省下逾百萬的印花稅，還可讓她恢復「首置」資格。

據資料所見，張寶兒於2017年9月，以首次置業（首置）身份、同樣價錢、736萬港元購入清水灣半島傲瀧22座中層C單位，實用面積460平方呎。

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▲ 張寶兒於2017年首次置業。（instagram圖片）

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張寶兒「甩名」回復「首置」資格

當時張母與張寶兒胞妹亦同樣以首置名義購入另外兩個傲瀧單位，張母購入同座同層D單位，張寶兒胞妹張寶欣則以首置731萬元，購入同座另一層的D室單位，即當時張家三口以逾2千1百萬元連購3個傲瀧單位。

張寶兒手上的單位由於入手未滿3年，本應按規定轉手需付額外印花稅，但若果內部轉讓予親屬，則獲豁免。

估計當中已節省約15%、逾百萬額外印花稅。而張寶兒把單位「甩名」後，可回復「首置」資格，再次置業可享高達九成按揭優惠及繳付較低的從價印花稅。

其實因為買過一次樓後出售物業，之後再買樓，雖然是第二次買樓，但亦被視為首置。因此，只要透過「轉名」或「甩名」予近親，首置身分可以「無限loop」。

▲ 左起：張寶兒、張母招惠鳳、張寶欣。（instagram圖片）

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張寶兒是學霸

現年28歲的張寶兒是學霸，於2009年香港中學會考考取25分，後往英國英格蘭西部的協和學院（Concord College）升學，並以「2A*1A」優異成績完成英國高考課程。

她在2014年在倫敦大學學院人文地理畢業，之後亦曾修讀賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理遙距課程。在2016年，參加2016年度香港小姐競選入行。

張寶兒本身家境富裕，父親張煌煌從事內衣生意，於香港跑馬地禮頓山擁有多個物業。

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