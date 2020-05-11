5歲或以下幼童接種疫苗接種減少17.2% 　衞生署：延遲打針可增加染病風險

▲ 受疫情影響，5歲或以下兒童於今年首4個月的疫苗劑量使用量，較去年同期少近17%（梁偉榮攝）

在本港現時的兒童免疫接種計劃下，嬰兒出生後可免費接種疫苗，以預防小兒麻痺、乙型肝炎等疾病，不過疫情之下也阻延了部分嬰兒的接種計劃。衞生署家庭及學生健康處首席醫生（家庭健康服務）盧艷莊接受TOPick訪問時指，受疫情影響，0至5歲小童於今年首4個月的疫苗劑量使用量，較去年同期少近17%，她提醒家長嬰兒一旦延遲接種疫苗可增加染病風險，建議應按照時間表帶小朋友打針。

▲ 衞生署家庭及學生健康處首席醫生（家庭健康服務）盧艷莊建議家長應按照時間表帶小朋友接種疫苗。（梁偉榮攝）

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根據現時的計劃，5歲或以下的小童需在不同時期接種5類疫苗，分別是卡介苗、乙型肝炎疫苗、白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗等。盧艷莊表示，有家長因怕自己及小朋友受感染而拒絕到健康院打針，因此今年1月至4月的疫苗劑量使用量，較去年同期少17.2%。

▲ 李太指自己延遲了一至兩周帶一歲半的兒子到健康院接種疫苗。（梁偉榮攝）

例如李太分享他的情況，她表示因為疫情的關係，擔心小朋友外出會受到感染，因而延遲了一至兩周帶18個月大的兒子到健康院接種疫苗。她又擔心兒子用雙手觸摸口罩，增加染疫風險。她更特別為小朋友做足防疫措施，包括使用酒精搓手液、戴口罩等。

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▲ 莊生認為接種疫苗相當重要，因此會按時間表接種疫苗。（梁偉榮攝）

另一名家長莊生則認為接種疫苗相當重要，因此準時帶只有一個月大的女兒到健康院接種疫苗，並稱會按時間表打針；為減低感染風險，更會選擇乘坐的士，而不選擇乘坐公共交通工具。

盧艷莊解釋疫苗劑量減少一成多的情況不算嚴重，但強調疫苗是增加令小朋友身體產生抗體，家長應接照時間表帶小童接種疫苗或選擇到私家醫生接種，如延遲接種可增加感染疫病風險，以及失去保護力；亦提醒已延遲接種疫苗的人士，可以稍後再補打。

小朋友如果根據時間表打針，是最好、最有效的給予兒童保護；如果遲打，產生的保護力無咁好。

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盧艷莊提醒家長，健康院在感染控制方面亦有加強地方清潔、簡化服務流程、控制人數等。她又建議小朋友應避免參加社交活動，而2歲以下兒童不應佩戴口罩，因不適當佩戴口罩或會導致呼吸不順，甚至窒息，亦難避免兒童用手觸摸口罩表面，增加染疫風險，最重要是照顧者要做好衞生防疫措施。

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記者：郭詩詩