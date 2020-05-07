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環團料各地忙抗疫　不法之徒趁榭混水摸魚走私魚翅

社會 05:00 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

海關檢獲約26噸受管制乾魚翅，值約860萬元。（黃傑偉攝）

海關先後偵破兩宗歷來最大宗走私乾魚翅案，共檢獲約26噸乾魚翅，共值約860萬元。漁農自然護理署保守估計，是次檢獲的乾魚翅，已造成約3.1萬條長尾鯊，和7,500條鐮狀真鯊被捕殺。有保育人士估計，不法之徒藉新冠肺炎疫情席捲全球，欲趁各地忙於抗疫時混水摸魚，將魚翅走私到香港。飲食業界則指，受近年拒食魚翅的社會風氣影響，本港魚翅消費市場已萎縮，反之內地亦視魚翅為珍貴食材，故當地仍有需求。

世界自然基金會香港分會高級保育主任（可持續發展）黎姵延表示，不排除有人以為各國管制因抗疫而鬆懈，故一次性走私大量魚翅。她指，雖然近年本港魚翅入口及轉口量均跌，但本港仍負責處理全球約一半的魚翅貿易，以2018年為例，本港進口約4,681噸魚翅，但只有1,699噸轉口其他地方，她不排除魚翅會走私轉口至附近的地區，但強調本地魚翅需求仍然高企。黎又解釋，長尾鯊及鐮狀真鯊，兩者需時10年成長，加上繁殖能力弱，分別屬瀕危及易危品種。

(WWF提供)

不過，香港餐務管理協會主席楊位醒則稱，本地有售魚翅的食肆只剩約1成，反映魚翅消費市場已呈萎縮，目前本地食肆大多已沒有魚翅菜式，一般都以燕窩、海鮮羹取代；反之內地亦視魚翅為珍貴食材，因此當地需求仍大。

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記者：蘇文軒

疫情 海關 走私 可持續發展

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