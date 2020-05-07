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市建局宣布5月8日起逐步開放參觀設施

社會 18:19 2020/05/07

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

市建局稱，618上海街的社區活動空間及展覽場地等設施，已陸續開放。（資料圖片）

疫情趨緩和，市建局今日（7日）宣布，將於5月8日恢復開放各項設施，包括市區更新探知館及旺角SPORTS EXPO等設施。

市區更新探知館及SPORTS EXPO的公眾參觀時段，將於5月8日起恢復開放，兩項設施的網上預約參觀系統，已即時開始接受市民預約，包括預約日子及時段。至於探知館的學校和非牟利團體參觀時段、舊區導賞服務，以及SPORTS EXPO的團體參觀活動及VR虛擬體驗區，則繼續暫停，直至另行通告。

至於H6 CONET、茂蘿街7號和618上海街的社區活動空間及展覽場地等設施，以及「市建一站通」資源中心的會議室已陸續開放，而各多用途活動室亦將於5月8日起接受網上預約。

市建局將繼續採取防疫措施，以減低感染及病毒傳播的風險，措施包括每個時段的參觀人數限制、場地人數限制、提供酒精搓手液及加強場地設施的清潔等。

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責任編輯：吳卓峰

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