【時尚速報】PRADA春夏男裝游走復古與當代之間　罕有大膽鮮明粉色呈現達觀節奏

▲ 春夏季PRADA男裝登場，拼色圖案恤衫售價未定、黑色長褲$6,250、黑色尼龍圍巾$1,950。（攝影：湯炳強）

今年春夏對每一個時裝品牌來說，都是一個嚴峻的考驗，新冠肺炎下的意大利更是首當其衝，可幸的是香港疫情開始退卻，讓大家在過去的假期重拾購物的樂趣，縱使此意大利的PRADA仍然暫停營業，但香港的專門店的大門繼續為大家常開之餘，今年男裝配飾更是精采。

▲ 春夏季PRADA男裝登場，拼色圖案恤衫售價未定、黑色長褲$6,250、黑色尼龍圍巾$1,950。（攝影：湯炳強）

這一個春夏季是PRADA男裝值得紀念的一季，箇中原因是去年6月品牌首次遠赴上海舉行男裝展，這一場在原本是亞洲最大糧倉的民生碼頭舊址舉行的大騷，當晚邀請了不少海外重要的時裝傳媒和嘉賓出席，加上騷後派對和表演，成為了仍為人津津樂道的一場時裝展。

▲ 印花外套、黑色恤衫售價未定、黑色短褲$5,100、黑色尼龍圍巾1,950、皮繩頸鏈$1,900、拼色長襪$2,500、啡色皮革夾尼龍皮靴$8,750。（攝影：湯炳強）

▲ 夾色尼龍背囊。（$15,900/攝影：湯炳強）

早前這一批已經上架，在近觀下更覺Muiccia Prada在男裝上有著不一樣的處理手法，難怪成為近代最成功的一位時裝設計師。

這一季的男裝版命題為「達觀節奏」，暫且不理這非常抽象的題目，簡單地說，其實Miuccia Prada是希望藉著服裝來表達自信和歡愉的感覺。

▲ Linea Rossa防水機能性面料外套$28,350、白色恤衫$7,350、Linea Rossa短褲$10,750、圍巾$1,450、皮繩頸鏈$1,900、拚色長襪$1,700、Cloudbust黑色球鞋$8,750。（攝影：湯炳強）

顏色的運用比過往更鮮明大膽，除了照舊沿用一些「非常PRADA」的色系，例如khaki色外，大量的橙、綠和粉紅罕有地出現，配合一些象徵著八、九十年代的產品圖案，例如錄音機、攝影機圖案所製成的徽章移植在服裝上，呈現出既retro感覺，但同時又contemporary得很的年青人服飾。

▲ 威爾斯格紋外套$15,900、威爾斯格紋西裝$22,100、黑色恤衫售價未定、黑色圍巾$1,950、皮繩頸鏈$1,900、拼色長襪$1,700、Velcro球鞋$6,750。（攝影：湯炳強）

此外，設計師又將服裝上的比例來一次重組，包括將貼身的polo tee和衞衣剪裁成寬鬆的短身版本，配搭上又將拉鏈外套穿在西裝外，為一些大家耳熟能詳的基本服帶來新意。

▲ Cloudbust迷彩球鞋。（$8,750/攝影：湯炳強）

而一直是品牌重頭戲的配飾，當中由美國西部牛仔服頸飾為靈感的皮繩頸飾，更成為全球賣到滿堂紅的項目，在逆市裏成為時尚界的奇葩。

至於品牌長青的尼龍背囊，不再是獨沽一味的黑色，換來是黑、啡和灰色組合，體積更大配合了山系風格。

▲ 黑色厚底皮鞋。（$7,200/攝影：湯炳強）

球鞋方面，上季推出的Cloudbust繼續發力，推出了幾乎所有男人都難以抗拒的迷彩版本。而假若一直對Dad shoes等重型球鞋卻步的男生，品牌亦提供了3色velcro low-tech版球鞋或布製高筒球鞋，務求令每一位男士都要成為PRADA的支持者。

▲ PRADA為員工進行新冠病毒測試。（圖片由PRADA提供）

疫情下的普拉達

在新冠疫情下，作為一個超級品牌，PRADA又豈會坐視不理。

早前，品牌就在蒙托內的廠房生產了8萬套防護衣和11萬過口罩，給意國的醫療人員使用。最近，為了保障自己員工，與Careggi醫院合作，在位於Tuscany的工廠內為上班的員工作病毒測試，假若員工呈陽性，PRADA亦會和其員工的家人作測試，而且更會承擔所有費用，及後這測試會推廣至品牌其他地區的廠房。

此舉既成為意大利首個為員工提供病毒檢測的集團，同時亦看到品牌對員工視為最重要的資產。

記者：何偉雄