【降魔的2.0】劉佩玥痛改大花筒惡習　靠3個方法儲錢：給準備買樓的人看【有片】

▲ 劉佩玥近日在YouTube拍片分享生活。

TVB熱播劇集《降魔的2.0》內飾演啤啤的劉佩玥（Moon），近期除拍劇外，也為個人YouTube頻道拍攝不同類型的Vlog記錄生活。劉佩玥在最新一條影片中 ，分享自己多年的理財經驗，及3個簡單的儲蓄方法。

劉佩玥接受TOPick專訪時指，以前我不會儲錢的時候也是一個「大花筒」，甚至媽媽曾叮囑Moon不要申請信用卡，認定她一定會「洗突」，因為初中時，曾經有段時間花錢的速度令到媽媽害怕：「那時覺得花錢很爽，所以星期一、二已經花光整個星期的零用錢。」

面對經常無錢的自己，Moon形容媽媽「夠狠心」：「媽媽知我沒錢，通常只會叫我自己想辨法，我媽媽真的好絕，慢慢自己開始想辦法，令我開始有理財觀念。」

【降魔的2.0】朱千雪《踩過界》後3年再演劇 客串演乘客誤會馬季想劫財劫色

▲ 劉佩玥指自己以前不會儲錢，是一個「大花筒」。（陳家瑩 攝）

【降魔的2.0】C君露械偷窺何雁詩黃智雯裙底 拆解風獅爺有何高強法力【有片】

3大簡單儲蓄法

而當劉佩玥正式畢業工作後，她分享的第一個儲蓄方法就是把每月的工資分作3部份：家用、日常、儲蓄。

Moon解釋把工資分好3部份後還要仔細記錄用途：「家用交了給媽媽後可以不管，但日常使用的洗費便要詳細記下，長久下來便可令自己知道有那些支出是必要及非必要，好好分配事項可養成良好的習慣與心態。」

▲ 劉佩玥為大家分享多年來的理財經驗。（YouTube截圖）

【降魔的2.0】過鏡幾秒演馬明至愛「瑠佩玥子」 大馬來港劉芷希慘遭拖糧仍無悔追夢

第2個方法就是調整投資的方向及心態，包括投資股票、基金及銀行的定期利息。

Moon表示：「股票是有升跌風險的投資，所以投資前先要確定自己有3個月的流動資金及儲備，在即使沒有工作及投資失敗後仍有錢正常生活。另外，大家投資前都要有心理準備，金錢可能會完全消失，所以要先做好資料搜集及問清意見才行動。」

▲ 劉佩玥指參選港姐期間沒有任何收入，要靠積蓄生活。（網上圖片）

至於第3個方法，建立量力而買的支出習慣。Moon以女孩買衣服為例，指若家中已有類近款式及顏色便可減少購買，而且購買前會以衣服的品質作最重要的考慮因素，而顏色的鮮艷度及吸睛度相對並不重要。

在護膚品及化妝品，Moon亦叮囑不要有囤積的習慣出現，減少家中有太多「唔等洗」的物品出現。

積穀防饑有備無患

養成良好的儲蓄習慣，有助積穀防饑，所以Moon在中學時慢慢開始做兼職，當中補習便為她的主要收入，最高峰是曾在一星期內為10個學生補習。

大學時，Moon已經不需要父母給零用錢，當畢業後擔任空姐，她已把大學的學費還給父母，甚至幫忙弟弟的學費。

【降魔的2.0】胡鴻鈞《十字路口》呼應《到此一遊》 TVB劇集主題曲系列玄機解碼

▲ 劉佩玥大學畢業後已可把學費還給父母，甚至幫忙弟弟的學費。（陳家瑩 攝）

到後來參選港姐期間，Moon全靠一路以來的積蓄養活自己：

選港姐時不會有收入，我們一路訓練，所時那時用的都是積蓄，所以儲錢真的很重要。 我的分享當然是給正在工作、準備買樓的人看，但很多觀眾都會私下問我怎樣儲錢，我唯一可以分享的就是經驗。

更多有關《降魔的2.0》報導：https://bit.ly/2yFnUMF

化妝：Angela Shum

髮型：Matt Lau

服裝：Kate Spade

記者：鄭嘉瑤