日日叫外賣 小心營養失衡影響免疫系統！

疫情蔓延全球，幸好香港市民防疫意識高企，戴口罩、勤洗手、常消毒已成為日常習慣。但飲食方面，因為要遵守防疫措施，經常留守家中，有時懶得下廚，不知不覺間養成叫外賣解決三餐的習慣。

▲ 香港市民防疫意識高，逐漸養成勤洗手習慣。

蛋白質氨基酸有助增強免疫力

只不過，街外餐單一般多肉少菜，而且味精多、調味重，食得太多會導致營養失衡，或會影響免疫系統運作。資深營養師Annie就教路，攝取足夠的優質蛋白質，有助增強免疫力，而雞肉就含有豐富蛋白質及身體所需的氨基酸，亦是製造免疫細胞及白血球所需的原材料。

▲ 雞肉就含有豐富蛋白質及身體所需的氨基酸，有助增強免疫力。

以食雞肉來吸收氨基酸，效果會較慢，因為雞肉在進食後須先經由腸道及胃部消化，化成小分子的氨基酸，才能被人體吸收。所以，坊間就有以飲雞湯補身的食療。

雞精保留全雞營養與精華

不過，雞湯是雞與水煲製而成，始終不能把原隻雞的營養與精華完全萃取出來，加上雞湯中的雞肉湯渣，因為雞味已全數被煲出來，味道會變得淡而無味，大家未必會食，但其實有不少的營養價值仍然剩餘在雞肉上，只飲雞湯不食雞肉對增強免疫力的作用其實並不大。

▲ 坊間有飲雞湯補身的食療，可是並不是最有效補充蛋白質。

因此，要完全吸收原隻雞的營養與精華，喝雞精相信是最方便及有效的方法。雞精是採用無激素優質嫩雞，萃取天然精華，含優質蛋白質及氨基酸^，有助增強免疫力¹，過程中會去除脂肪、膽固醇，並且無加添防腐劑、人造色素或添加劑，屬性溫和，飲用者可以避免吸收飽和脂肪，減少致胖等問題，大人小朋友皆適合飲用。

▲ 雞精採用無激素優質嫩雞製成，屬性溫和，大人小朋友皆適合飲用。

Annie表示，人體每日大約需要吸收40 - 60克蛋白質，而一樽70克的雞精大概有5克蛋白質，適合每日飲用。連續14日每日飲用一樽，有助提升身體及頭腦狀態²，調理體質，全面促進健康。

▲ Annie認為每日飲用一樽雞精，有助提升身體及頭腦狀態。

^ 每樽白蘭氏®原味雞精(70克)含330毫克活性氨基胜肽複合物(包含肌肽，甲肌肽和組氨酸)

¹ 一項體外研究證明白蘭氏®原味雞精有效活化免疫細胞(Candlish JK. Int J Food Sci Nutr. 1998;49:55-63.)

² 研究報告顯示每日飲用1樽白蘭氏®原味雞精(70克)，連續飲用14日，記憶力有所提升。(Azhar M.Z. and Mohsin S.S.J. Mal. J. Nutr. 2003;9:19-29.)

（資料由客戶提供）