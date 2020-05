▲ 《魔髮精靈:唱遊大世界》成戲院重開後,其中一齣上映的新片。

4年前,全球爆收27億港幣的動畫喜劇《魔髮精靈》(Trolls),4年後推出續集《魔髮精靈:唱遊大世界》(Trolls World Tour)。影片原定上月10日在北美開畫,可是因為疫情影響,電影公司把該片改在美國以網上出租點播推出。

香港情況較美國好,疫情開始緩和,戲院在明天(5月8日)可以重開。

▲ 李幸倪與林奕匡繼續為《魔髮精靈:唱遊大世界》粵語版獻聲。

《魔髮精靈:唱遊大世界》在香港亦照原定計劃在戲院公映,於是《魔髮精靈:唱遊大世界》與《女鬼橋》、《酒過漫畫人生》(Don't Worry, He Won't Get Far On Foot)等成為疫情後戲院重開後的首批上映新片之一。