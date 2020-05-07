【麻疹疫苗】衞生署推免費麻疹疫苗計劃　兩類成年人士需補種【附詳情】

▲ 衞生署衞生防護中心今年2月起已擴大免費麻疹疫苗補種計劃。

衞生署衞生防護中心今年2月起已擴大免費麻疹疫苗補種計劃，覆蓋香港成年居民，提升社區對麻疹的群體免疫力。目前對麻疹仍未具免疫力的本港成年居民，可到指定診所免費接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」（MMR疫苗），有關計劃預計將於8月初截止。

接種疫苗資格：

1967年至2002年出生，及沒有於1歲或以後接種兩劑麻疹疫苗，及未曾感染過經化驗證明的麻疹

1967年前出生，能出示其對麻疹沒有免疫力（即麻疹抗體[IgG]檢測結果為陰性/未能確定）的化驗證明的人士

凡於1歲或以後接種過兩劑麻疹疫苗，或曾感染過經化驗證明的麻疹，均視為對麻疹具備免疫力。對麻疹具備免疫力的人士不需要接種MMR疫苗。

衞生防護中心亦特別鼓勵非本地出生人士、其他種族人士、大專生、外籍家庭傭工和經常與遊客接觸的人士參與。如果這些人士未有免疫力，並且是香港居民，則可以於該計劃免費接種MMR疫苗。

合資格的香港居民如欲參與接種計劃，需先進行預約。就提供服務的診所預約詳情，以及接種疫苗的流程，請點擊【下一頁】

以下人士不宜接種疫苗：

孕婦：婦女在注射疫苗後三個月內不宜懷孕，並應採取妥善的避孕措施

接受MMR疫苗後曾有嚴重的過敏反應

對任何疫苗成分（例如明膠（gelatin）或新霉素）曾有嚴重的過敏反應

因疾病或治療而導致免疫功能受嚴重抑制的人士（例如正在接受化學治療[又稱「化療」]及放射治療[又稱「電療」]等抗癌治療、服用會令免疫功能降低的藥物如高劑量類固醇等）

在過去十一個月內曾接受輸血或其他血液產品或免疫球蛋白

在過去四星期內曾接種減活疫苗（live-attenuated vaccine）

接種日發燒或不適

對雞蛋曾產生嚴重過敏（如過敏性休克）的人士應徵詢專業醫護人員及在適當的場所內接種

衞生防護中心強調，如果不清楚自己是否對麻疹具備免疫力，參加補種計劃亦是安全的。曾感染過麻疹 或曾接種兩劑含麻疹疫苗的人士，再接種MMR疫苗，亦不會對身體造成傷害。

此外，MMR疫苗並不會引致麻疹、流行性腮腺炎或德國麻疹，亦不會在接種後將麻疹、 流行性腮腺炎和德國麻疹病毒傳染給他人。接種MMR疫苗後可能出現的反應（例如發燒、紅疹等）一般是輕微及短暫的。注射後約有三百萬分之一的機會可能引致腦炎或腦膜炎，但痊癒後多數沒有長遠不良的影響。

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責任編輯：羅嘉欣