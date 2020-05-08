【食用安全】類雌激素可引致癌症　一文睇清8款不含類雌激素無毒雞蛋【內附完整名單】

▲ 水中銀為市面上的雞蛋進行檢測。

雞蛋是最常用食材之一，必需謹慎選購！TOPick委託水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）為市面上12款雞蛋樣本進行檢測，結果當中8款被評為品質卓越，不含類雌激素。雞蛋樣本價格由HK$2.39／隻至HK$12.75／隻不等。

8款雞蛋不含類雌激素

水中銀於2020年3月至4月期間從本港市場（Fusion，ParknShop，Market place和Welcome等）選購了11個雞蛋品牌，共12款雞蛋（8個生產地區）樣本作魚胚胎毒性檢測，當中包括國際品牌如CHEER滋味及CHEW’S周氏等。

檢測結果顯示8款雞蛋樣本被評為「綠魚」，即「品質卓越」； 4款樣本為「黃魚」，即「品質合格」。此外，是次測試沒有樣本被評為「紅魚」，即「有待改善」。

於轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試中，12個樣本均為綠魚「品質卓越」，其中8個樣本未檢出類雌激素，4個樣本檢測到微量類雌激素，但其含量符合水中銀參考世界衛生組織（WHO/FAO） 安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平 。

於斑馬魚胚胎急性毒物測試中，8個樣本獲評為「綠魚」，即「品質卓越」，4個樣本不通過急性毒物測試，只獲評為「黃魚」，即「品質合格」。

3款性價比強雞蛋

採購的12款雞蛋樣本中，產地來自日本、馬來西亞、新加坡、紐西蘭、瑞典、美國、中國及泰國。價格而言，價格最低為HK$2.39／隻，其產地為泰國；最高為HK$12.75／隻，其產地為紐西蘭，價格相差逾5倍，均為「綠魚」樣本。

首三位性價比最強的雞蛋為CHEER滋味新鮮泰國雞蛋、精品農莊新鮮雞蛋及日本香川縣月見白蛋，每隻雞蛋價格分別為HK$2.39、HK$2.49和HK$2.49。

水中銀首席執行官杜偉樑先生表示，雞蛋作為民間最基本的食材之一，鑑於雞蛋過去頻頻發生安全事故，包括沙門氏菌感染引致食物中毒、除蟲劑含量超標，含染色料蘇丹紅等，我們洞悉檢測的必要性。

水中銀表示，本次雞蛋測試中， 抽取部份雞蛋曾通過2018年綠魚榜單的產品重測， 結果得出2次檢測數據一致， 均為綠魚「品質卓越」，建議消費者在選購產品時， 可參考綠魚榜單進行購買。

類雌激素或引發癌症

水中銀指是次發現與2018年雞蛋榜單及過往權威研究結果吻合，準確探測出雞蛋中含有一定量的類雌激素，可透過農藥、獸藥、抗生素、激素、塑化劑，有機持續污染物等雌激素攝入，擾亂人體內分泌系統。

世界衛生組織與聯合國早已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

研究數據亦指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體。

▲ （榜單由水中銀提供）

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：王芷瑩