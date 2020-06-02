【專訪】何詩蓓最愛吃雪榚朱古力減壓　寧到泳池游泳不到沙灘暢泳

▲ 如果訓練太過辛苦，Siobhan都會吃雪糕和朱古力獎勵自己。（馮漢柱攝）

現年22歲的何詩蓓（Siobhan），4歲開始學水，自此與游泳結下不解之緣。在無數掌聲和榮譽的背後，她曾對游泳產生壓倦，打算放棄游泳。Siobhan 形容自己如普通人一樣，都會感到緊張和疲倦，為了減壓，堅持抽空做自己喜歡做的事，就是吃朱古力和雪糕。

不少人學習游泳，都是想學懂一門求生技能， Siobhan也不例外，在她4歲那年，爸爸帶她到南華體育會接受訓練。她憶述起初曾十分抗拒游泳，「游來游去都是沿著水底下的線，又上又落，覺得好悶」。

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Siobhan升上小學後加入泳隊，讓她多了機會認識新朋友，因而再沒有討厭游泳，「當游泳是一個見朋友的機會」。可是，恆常規律化的訓練，也令她對游泳感到枯燥乏味，在小六當年向父母提出停止練水，惟父母希望她堅持至中一。升上中學後，由於出外比賽的機會增加，Siobhan慢慢發現自己很享受與隊友一起作戰的時刻，就再次打消放棄游泳的念頭。

中學時期的Siobhan可謂文武雙全，在游泳上，她屢創佳續，13歲已打破400米個人混合泳的香港紀錄，至今有15個香港紀錄（13個人項目和2個接力項目）都是由Siobhan保持；在學業上，在2015年中學文憑試，她考獲35高分如願入讀第一志願的美國密芝根大學，攻讀心理學。

▲ Siobhan最喜歡與朋友修剪指甲。（馮漢柱攝）

既要讀書，又要游泳，無論有多忙，Siobhan會堅持找時間做自己喜歡的事，與朋友看電影、修剪指甲、焗蛋糕等。她笑言，有時經過艱辛的訓練後，都會吃雪糕和朱古力獎勵自己，

我的生活就好似橡筋一樣，經常拉緊，始終有一日會斷，所以適當時候我會做自己喜歡做的事，放鬆自己。

▲ 游足18年水的Siobhan，原來寧願去泳池，也不願去沙灘。（馮漢柱攝）

踏入5月，炎夏將至，不少人會選擇到沙灘暢泳，但對於Siobhan來說，泳池比沙灘更吸引，

在泳池游泳喜歡見到水底和牆壁，但在沙灘游泳沒有方向感，所以我自己不喜歡在沙灘游泳。

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記者：陳子謙