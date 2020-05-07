民主派就內會事宜獲法律意見　稱李慧琼主持會議惹利益衝突

▲ 民主派就內會事宜徵詢法律意見，認為李慧琼主持會議存利益衝突。（陳宛彤攝）

立法會內務委員會爭議持續，繼立法會主席梁君彦尋求外間法律意見，民主派亦趕及在明天（8日）內會舉行前，取得由大律師公會主席戴啟思及名譽資深大律師陳文敏提供的法律意見。民主派會議召集人陳淑莊表示，意見與立法會法律顧問相似，認為競逐連任內會主席的民建聯李慧琼，若主持會議會有大的利益衝突。

陳淑莊表示， 李慧琼只能制訂選舉主席的議程，認為李慧琼若主持會議將有嚴重利益衝突，是嘲弄《議事規則》及《內務守則》的行為。

她補充，法律意見提及延伸主席權力會帶來長遠影響，或能適用於其他事務委員會主席上，違背了《議事規則》中限制權力的原義，強調不能夠將主席權力僭建，否則會令《議事規則》崩壞，希望建制派勿輸打贏要。

陳淑莊拒絕披露明天內會上的策略，但指，希望大家能尊重法律意見及《議事規則》，而立法會秘書處應保持中立角色，又認為內會於選出主席前不應處理其他事宜。

▲ 郭榮鏗認為，梁君彥的法律意見站不企腳。（陳宛彤攝）

過去半年一直主持選舉的公民黨郭榮鏗則表示，相關法律意見清楚指出，李慧琼只能處理選舉工作，一旦參選則不能主持會議，而梁君彥所尋求的法律意見，使李慧琼有權繼續行使權力存在利益衝突，於法律上站不住腳。

郭榮鏗又稱，法律意見分析出他沒有越權，而明天會議應繼續選舉工作，他會按照《議事規則》主持會議，又估計會上將有不少議員，就下午會議及主席權限表達意見，他會聽取所有意見後再作考慮。

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記者：陳宛彤