持摺櫈炮台山追打他人　地盤工認罪還押候判

▲ 地盤工人今（7日）於東區裁判法院承認管有攻擊性武器並有所意圖罪。（資料圖片）

去年9.15炮台山港鐵站外發生襲擊事件，48歲地盤工人以摺櫈追打他人，被閉路電視拍下過程，其後遭警方拘捕。地盤工人今（7日）於東區裁判法院承認管有攻擊性武器並有所意圖罪。辯方求情指，被告當時得知「細佬被私了」，希望保護他才犯案，案件押後至5月21日判刑，被告還押以候社會服務令等報告。

被告李河龍（48歲），報稱地盤工人，承認1項管有攻擊性武器並有所意圖罪，控罪指他於2019年9月15日在港鐵炮台山站A出口外管有1張摺櫈，並意圖作非法用途使用。

案情指，案發當天下午，有人於港島參與未經批准遊行，及後有不同政見的居民於北角發生爭執，警方晚上到場驅散，於炮台山港鐵站A出口發現在場人士發生爭執，但沒有目擊事件如何發生，期間警方截停3人，當中包括被告，查問後獲准離開，事件中無人投訴及報稱受傷。

警方其後查看新聞片段及閉路電視片段，發現被告於當晚接近8時手持摺櫈往炮台山港鐵出口方向走，數分鐘後被告衝入港鐵站內，並以摺櫈與2名男子打鬥，其後被告衝出該站及舉起摺櫈追打他人，警員經過將被告制服。被告翌日被捕，警誡下指「我都係知道我細佬俾人打，我去幫手，張櫈我隨地執，追打返打我嘅人」。

辯方求情指同意案件嚴重，被告當時一時衝動犯案，事後感到後悔，明白不應訴諸暴力。被告當時於附近用餐，作為兄長得知胞弟被人一群人「私了」，遂於前往案發地點途中拿起摺櫈以保護胞弟，案中並無證據顯示有受害人受傷。

裁判官質疑說法，指被告向地鐵站走去時，已拿著摺櫈，並質問辯方，「你能想到像受害人所受傷害嗎？」。裁判官押後至5月21日判刑，期間為被告索取背景及社會服務令報告，表明同時會考慮即時監禁等刑罰。

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記者：林欣樂