【BB大晒】楊怡IG騷抱B照母愛滿溢　新手媽媽唱歌哄囡囡睡覺

▲ 楊怡抱著女兒時一臉滿足。

現年40歲的楊怡於上月22日公布順利誕下女兒「小珍珠」，她跟老公羅仲謙「升呢」為人父人母，而這對新手爸媽近日化身為「晒娃一族」，於社交平台分享寶貝女的照片。

楊怡跟羅仲謙的女兒「小珍珠」出生已過了12朝，而楊怡今日（5月7日）於Instagram分享抱著「小珍珠」的照片，只見她甜笑地望著女兒，露出一副慈母的樣子。

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▲ 羅仲謙也貼出抱女照。（取自instagram）

當中楊怡寫道：「作為新手媽媽的我，每天最大的挑戰就是哄小珍珠睡覺，寶貝吃得飽睡得香甜是媽媽最大的滿足吧#小珍珠」

最後她更寫上《Sweet Dreams》歌詞，估計她以唱歌來哄寶貝女睡覺。

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▲ 上月22日二人公佈榮升父母。（取自instagram）

同樣身為母親的鍾嘉欣以英文留言抒發感受，意思約指：「我真是很想念這麼樣的新生嬰兒，請記着享受這個時刻，雖然會覺得累，但是它們是如此珍貴，希望快點見到你的寶貝女，我為你感到高興。」似乎嘉欣很懷念子女的嬰孩時期。

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