【無私母愛】龐秋雁誕早產大仔望有手足扶持成長　5度懷孕歷3次小產學會不做緊張媽媽

▲ 前亞視藝人龐秋雁（Annike）5次懷孕歷3次小產。

許多母親棉乾絮濕照顧孩子，前亞視藝人龐秋雁（Annike）是其一。她與丈夫黎劍星育有兩兒，大仔子諾現年17歲，小兒允諾11歲。回看往日的育兒路上，大仔是32周早產兒，不易湊，當時是新手媽媽的龐秋雁坦言很挫敗，及後計劃再孕，惜不幸歷3次小產，當放棄再孕之時，自然懷上小兒，誕下38周近6磅健康寶寶。

大仔是早產，那是第一次我不知道自己點算，我細個拍戲，可以自己處理到廣告、電視劇、做主持，做大騷現場節目我也不驚。唯一處理不到就是有早產兒！

誕32周早產兒感氣餒

龐秋雁在15、16歲時出道拍廣告，於80、90年代拍過不少劇集，至2002年淡出幕前。現時在香港浸會大學電影學院教演戲，更與妹妹龐倩渝創辦慈善音樂機構「音樂兒童基金會」幫助基層孩子。接觸不少小朋友、學生，又修讀很多有關兒童教育課程，難以想像她在育兒路上曾挫敗。

早產兒子很難湊，飲奶無力，他飲少少奶就睡了，睡醒給他掃風，又開始飲奶，一日哭十幾次、飲十幾次奶。他到4歲時半夜都飲奶，不幫他戒是怕早產不長肉，他想飲繼續飲，變成我難以睡覺。

▲ 龐秋雁在15、16歲時拍廣告，可愛少女形象非常討好，之後拍過很多亞視劇集。（圖片︰受訪者提供）

2002年，龐秋雁懷大仔31周發燒不適後穿水入院。31周胎兒多個器官未發育完全，她撐著讓胎兒留在肚內久一點，期間打「強肺針」去增強BB肺部功能。

醫生護士跟我說未見過人穿羊水穿6日，我睡在床上墊高臀部，羊水滲了6日，流到肚扁摸到他手腳，因為無胎水，生他出來時成身泥，出世時有1.8公斤。

人生黑暗日子

為了全心照顧早產兒，龐秋雁當時沒有教書拍劇，兒子出世數月後遇上沙士，她看似淡然地說︰

那時是香港黑暗日子，也是我的黑暗日子。我將層樓賣了，如果我不工作多年都可以養兒子。當然蝕，誰會沙士賣樓？我就是，蠢到死。

▲ 龐秋雁視兒子是心肝寶具，平衡家庭與事業，抽空享受家庭樂。（陳國峰攝）

即使多黑暗，總有光明。信仰是基督教的龐秋雁，以正向心態面對︰

當時支持我的是信仰及兒子的笑容，每次看他笑臉像盛開的花，令我堅持生存要開開心心！

希望懷第二胎惜不幸小產

兒子出世後，她想更了解小朋友，報讀短期課程兒童心理學；在醫院認識了很多媽媽，發現小朋友成長多問題，如自閉症、專注力不足及過度活躍症等，她報讀了中大的兒童成長課程，又學了藝術治療、戲劇治療及音樂治療。

當我湊到大仔半歲時，我想一定要生第二個，因為我是三姐妹，感情好好，大仔與人相處不是很叻，如有弟妹跟他相處，可幫助他。當大仔2、3歲時，開始計劃生育。

▲ 龐秋雁跟丈夫員黎劍星育有2兒，一家四口不時一起拍攝廣告。（圖片︰受訪者提供）

然而事與願違，龐秋雁於2005、2006、2007年皆懷孕，不幸每年小產。

第一個約9周，第二個是12周前，第三個4、5個月就在肚內沒有心跳。最傷的是胎死腹中那位，真的估不到，以為一切順利，很大的打擊，我更是生出來（引產）……

進行引產手術創傷大

大兒子有份幫助媽媽走出小產陰霾，當時約5歲的他摺了一大桶星星給弟弟，龐秋雁憶起這是一個很大的安慰。

那種失落是自己也說不出，決心不再生小朋友，覺得是自己一廂情願要生第2個。生了（引產）第5個月之後，發現自己再懷孕，但我沒有後悔將BB物品送出去，因為我覺得懷孕又會不行。

▲ 龐秋雁全情投入教育事業，亦身兼教院及浸大客席導師，兒子有時會跟媽媽一起做義工。（陳國峰攝）

事事總有希望，歷3次小產加上曾誕早產兒，第5次懷孕的龐秋雁加入瑪麗醫院專為高危妊娠產婦小組，有醫護密切關注。

個個醫生都話我胎兒保不耐，或說早產。既然大家都說不行，那我選擇開開心心地過，不會放棄他。依靠信仰話俾人聽世界是有奇蹟，我只憑此信念，38周誕下5.9磅健康男嬰。

學會不做緊張媽媽

細仔允諾容易照顧，對媽媽來說是安慰，並有機會覺得以前做錯的事，有多一次機會做得好些，放手多一點。例如不會很緊張他哭、跌倒不會立即撲過去，會鼓勵兒子自己起來，不做過分緊張的媽媽。

是次訪問，細仔有前來陪伴媽媽，乖巧的他跟媽媽互動很甜蜜，媽媽問他︰「我要錫哥哥同你一樣？公平咁對待係咪呀？」他立即點頭回答︰「係！」

兩兒子是龐秋雁的心肝寶貝，不時陪同媽媽到音樂兒童基金會做義工，教基層小朋友音樂或讀英文。如今見兩兒成長，龐秋雁感昔日的辛苦也值得。

▲ 龐秋雁與妹妹創辦音樂兒童基金會，希望更多基層孩子能以音樂改變人生。（圖片︰受訪者提供）

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記者︰顏紫燕