【銅心抗疫口罩】 CuMask生產廠商關係惹關注　研發中心稱王志輝無參與決策

▲ 香港紡織及成衣研發中心業務拓展總監陳慧欣（右）表示，CuMask由中心負責統籌生產，本港生產的部分均由中心負責及聘人，而越南生產部分則交由晶苑集團。（梁偉榮攝）

政府向全港市民派發可重用口罩，但過程引起社會關注過程中是否涉及利益輸送，以及生產消毒安全問題。

香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）今日（7日）公開位於大埔工業邨，向龍達紡織有限公司租用的消毒無塵間，又回應指香港生產由HKRITA負責，而越南生產則「外判」予晶苑，強調同時身兼晶苑執行董事及HKRITA董事的王志輝並無參與決策。

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香港紡織及成衣研發中心業務拓展總監陳慧欣表示，政府在2月與HKRITA磋商生產口罩，當時已有意借用龍達的臭氧消毒設備，因其他有設備的廠商產量都不足應付全港需求。

社會對口罩生產商有所關注。陳慧欣指，政府在2月與HKRITA磋商，並一同尋找供應商，董事會及政府都知悉HKRITA 董事王志輝與其中一生產商晶苑集團有關，強調他無參與決策過程。

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至於HKRITA與各廠的關係，陳慧欣解釋，現有900萬個已生產的口罩中，當中約50萬個在香港生產，由HKRITA負責聘人及生產，借用荃灣南豐紗廠及土瓜灣聯業紡織的廠房負責剪裁及縫紉，並使用大埔龍達的臭氧消毒設備和無塵間。另外850萬個則「外判」由晶苑在越南生產。

不過，陳慧欣稱不便透露晶苑承接生產的「友情價」金額，僅稱格價非常相宜，又以「未埋數」為由，拒絕透露每個口罩的成本及細項。

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記者：徐紹軒