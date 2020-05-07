【銅心抗疫口罩】CuMask消毒無塵間日包裝8萬個口罩　3月中至今已處理逾200萬個

▲ 口罩消毒無塵間位於大埔工業邨，每日可包裝約7至8萬個口罩。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥昨參觀CuMask的生產間，但工人未穿上防護衣，引起消毒安全顧慮。香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）今日（7日）公開位於大埔工業邨，向龍達紡織有限公司租用的消毒無塵間，指消毒過程達到相等於食物包裝過程的等級。

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香港紡織及成衣研發中心業務拓展總監陳慧欣表示，口罩製成後會送到龍達廠房，內有4部臭氧消毒機，口罩會消毒一小時，之後由輸送帶運到無塵間包裝。而無塵間分兩更每日運作16小時，每更35人，他們進入無塵間前須量體溫、穿上全套保護衣、頭套、手套及鞋套，消毒過後才可工作，每日可包裝7萬至8萬個口罩。

▲ 工人進入無塵間前須量體溫、穿上全套保護衣、頭套、手套及鞋套，消毒過後才可工作。（梁偉榮攝）

香港紡織及成衣研發中心研究經理梁健明補充，無塵間在2月尾開始工程，3月中啟用，能達到ISO第8級水平，即食物包裝過程的消毒等級。

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被問到特首林鄭月娥昨上載的相片，拍到生產口罩工人無戴口罩及手套，陳慧欣指，口罩部分布料很薄，工人戴手套車衣有難度；但她稱生產過程應要戴口罩，「可能咁啱除口罩被影到」。

陳透露，現時各方已生產900萬個CuMask，龍達的消毒間自3月中起，已消毒當中50萬個本港製造的口罩，及155萬個越南製口罩，接下來仍有150萬個越南製口罩待消毒，其餘則已在越南完成消毒。

▲ 口罩製成後會送到廠房作臭氧消毒一小時，之後會送到無塵間包裝。（梁偉榮攝）

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記者：徐紹軒