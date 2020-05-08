【新冠肺炎】港大揭新冠病毒繁殖快過沙士百倍　捽眼後病毒可於眼結膜繁殖致中招

▲ （經濟日報資料圖片）

本港中小學復課在即，不過新冠肺炎疫情未解下，要提防勿捽眼捽鼻。港大研究解構新冠肺炎病毒蔓延速度遠超沙士百倍，病毒更可於眼睛結膜迅速繁殖致感染，團隊重申勤洗手、勿捽眼的重要性。

新冠肺炎去年底率先於武漢爆疫，不足半年已蔓延217個國家地區，造成逾362萬人確診、25萬多人奪命。港大醫學院公共衞生學院團隊於權威學術期刊《The Lancet Respiratory Medicine》發表研究，透過實驗室培養的上呼吸道及眼部結膜組織，比較新冠肺炎、沙士以及09年H1N1豬流感病毒。

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研究發現，組織受感染近百小時後，新冠肺炎繁殖出的新病毒量多，更較沙士快80至100倍，亦更具系統，情況與09年H1N1豬流感病毒相若；同時感染後引發體內細胞因子風暴，亦不如沙士嚴重。

▲ 團隊透過人類呼吸道及眼結膜研究，發現96小時後新冠肺炎病毒（SCoV2）較沙士（SCoV）繁殖較多亦較快（紅點為繁殖的病毒）。（圖片由港大醫學院提供）

帶領研究的公共衞生學院副教授陳志偉解釋，09年H1N1豬流感亦於短時間內引發全球疫情，研究結果反映新冠肺炎傳播方式與流感病毒相近；同時解釋為何新冠肺炎感染後未如沙士嚴重，甚至有無症狀感染者。

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不過陳志偉更提到，新冠病毒感染眼部結膜組織後亦可快速繁殖，並透過結膜組織進入患者體內：

沙士當年亦提及類似情況，但未及新冠病毒快。

陳志偉形容是新冠肺炎一個重要的感染途徑。是次研究不但解開新冠肺炎病毒極速蔓延之謎，亦再度警告社會大眾避免捽眼捽鼻，謹記勤洗手的重要性。

是次研究屬全球首次提供相關證據，並已於權威學術期刊《The Lancet Respiratory Medicine》發表。

▲ 研究團隊包括港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉（右二）、病毒學講座教授裴偉士（左一）、病理學系臨床教授黎國思（左二）及助理教授（研究）許珮茵（右一）。（照片由港大醫學院提供）

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記者：陳正怡