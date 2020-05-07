警方拘捕2男涉3宗劫案　涉負責把風及當車手

▲ 警方押走其中一名疑犯。(黃傑偉攝)

警方拘捕2名男子，涉及2宗行劫及1宗盜竊案，案件仍然在調查中，不排除有人在背後策劃，之後或有更多人被捕。



屯門警區重案組高級督察盧永健表示，被捕2名報稱無業的男子分別36及43歲，涉及去年10月至今年2月共兩宗行劫及1宗車内盗竊案，3宗案件涉損失3萬元現金、100包香煙及1部手提電話。

第一宗案件發生去年10月9日凌晨零時，元朗教育路一間遊戲機中心遭3名賊人闖入打劫，3人「各司其職」，負責搜掠、指嚇店員及把風，搶走1部手機以及5000元現金。



至今年2月8日，一名司機將私家車停泊在天水圍天暉路，發現前後車牌都被盜遂報警。翌晨8時許，有3名賊人闖入欣田邨一家便利店行劫，1名賊人手持鎅刀指嚇職員，奪去2.5萬元現金及100包香煙，之後登上另一名賊人預先準備的車輛逃走。



屯門警區重案組接手調查第三宗案件，發現犯人逃走車輛所用的車牌為早前失竊的車牌，再對比閉路電視後，發行犯人外貌、衣着特徵都與第一宗案件相似，於是相信3宗案件涉及同一犯罪集團。經過近3個月調查，警方成功掌握4名疑犯，於昨日(6日)及今日(7日)先後拘捕2人，其中一人為第三宗案件的車手，另外一人則負責把風。案件仍然在調查，2人正被扣查。

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記者：黃傑偉