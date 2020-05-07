【新冠肺炎】留室內嘆冷氣增感染風險？中大專家：中央冷氣場所人多處要戴口罩

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，限聚令明起放寬，部分處所亦可重開，天氣炎熱下留於冷氣房內，又會否增加交叉感染風險？中大醫學院公共衞生及基層醫療學院教授黃子惠解釋，即使空氣樣本中檢出新冠病毒核酸（RNA），亦不代表具有傳染能力，惟提醒如到有中央冷氣的公共場所，因人流較多，應持續戴口罩及多洗手。

中大醫學院於facebook專頁帖文，解釋疫情下市民長時間留於冷氣室內又會否增加病毒傳播風險，中大醫學院公共衞生及基層醫療學院教授黃子惠解釋，早前有研究揭內地醫院及公眾地方採集的空氣樣本，因通風不足或人流多，檢出有新冠病毒核酸（RNA）。

不過他指出，即使空氣樣本有新冠病毒核酸（RNA），亦不代表具有傳染能力，仍需要視乎病毒的濃度和生存時間；同時病毒即使依附在空氣污染物，活動能力亦有限，再經空氣傳播的機會不大。

黃子惠又認為家居開冷氣的問題不大，但提醒設有中央空調系統的公共場所，因為人流較多，市民亦應繼續原有的保護措施，如佩戴口罩和多洗手。

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責任編輯：陳正怡