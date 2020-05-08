【新冠肺炎】疫下多間直資校凍學費　學費減免申請明顯增加

▲ 拔萃男書院及播道書院小學部等多間直資學校均於新學年凍結學費。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下經濟蕭條，多間直資學校包括傳統直資名校拔萃男書院決定凍結新學年學費，部分學校明言因應疫情而凍費。因家長遭減薪甚至被裁，港青基信書院近月接獲學費減免及分期繳付學費的申請數目，亦明顯多過去年，甚至有外籍生在疫情下留在家鄉，暫時退學。身兼該校校長的直資學校議會主席陳狄安形容今年是「挑戰較大的一年」，相信不少直資學校因應疫情，在新學年都要開源節流。

全港71間直資學校調整新學年學費的申請已於上月底截止，部分直資學校已向學生及家長宣布在新學年會凍結學費。據男拔校網顯示，新學年小一及中一學費分別維持在43,930元及50,000元，播道書院小學部早前亦致電通知家長，因為疫情而決定在來年凍費。

身兼直資學校議會副主席的陳樹渠紀念中學校長招祥麒稱，該校來年凍結學費考慮因素不涉及疫情，但估計今年在疫情下，直資學校申請加費幅度會較低，在失業率增加下，亦會有更多學生跌入綜援家庭，令申請學費減免的人數上升。

港青基信書院校長陳狄安表示，考慮到疫情令大部分打工仔收入受影響，下學年除了中一級全年學費擬加約6.7%至4.8萬元，正待教育局審批，校方已決定取消原定升中三及升中五兩級要加學費的安排，並在中二至中六各級「保證家長下年要繳交的學費不會高過今年」，維持在3.95萬至5.9萬元，學校下學年預算案亦會緊縮財政開支，包括將部分活動延後舉行。

陳狄安亦說，有家長在疫情下開工不足，要放無薪假，甚至不幸被裁，向校方申請學費減免，有家長資金周轉上出問題，故申請分期繳交學費，校方已完成處理上述部分申請，「過往這段時間好少要處理這類申請，近期見到明顯不止一、兩宗。」

他續指，有別於大部分直資學校以本地生為主，該校外籍生比例較多，有來自亞洲及英美等地學生於農曆年假已回鄉探親，在疫情及封關措施實施下，「起碼有10個、8個要留在當地讀書，要暫時先退學」，退學人數佔全校學生約1至2%。

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記者：馮琪雅