兩名休班警員涉販毒被捕　警方：非常痛心、調查絕不偏私

▲ 警方指對於有人員涉及嚴重罪行被捕感到非常痛心，會全面檢視涉案警員參與過的其他案件。 （資料圖片）

警方表示旺角警區特別職務隊人員在5月7日凌晨約12時進行打擊毒品行動，突擊搜查尖沙咀麼地道一個酒店房間，在房間內檢獲約2.17公斤懷疑冰毒、約7.6克懷疑氯胺酮、約37克懷疑霹靂可卡因、一批吸食毒品工具及約27萬港元現金。

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行動中拘捕一名41歲本地男子、一名42歲本地男子及一名28歲本地女子涉嫌「販毒」，檢獲的毒品市值約140萬元，案件現交由毒品調查科跟進。警方指其中一名41歲被捕男子為休班警務人員，將會被停職。

同時經調查後，毒品調查科人員搜查一個位於石硤尾的住宅單位時，檢獲約23公斤懷疑「冰」毒，懷疑與較早前被捕的41歲警務人員有關，晚上進一步拘捕一名37歲本地男子涉嫌「販毒」，也是休班警員，所有被捕人士現正被扣留調查

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警方指根據現階段調查，有理由相信至今檢獲的25公斤懷疑「冰」毒與4月28日一宗毒品案件有關。警方亦會調查該名被捕警員是否涉及其他毒品案件，不排除有更多人被捕。

警隊對於有人員涉及嚴重罪行被捕感到非常痛心，警方會全面檢視涉案警員參與過的其他案件。

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警方表示非常重視人員的操守和誠信，不會姑息違法或違紀的人員，會公平公正、嚴肅地調查所有相關個案，絕不偏私。

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記者：伍瑋瑋