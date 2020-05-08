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【雙喜臨門】56歲呂方娶「網絡街市天后」　忘年戀修成正果太太懷孕5個月

娛樂 09:17 2020/05/08

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

呂方雙喜臨門，今年結婚兼將為人父。

呂方結婚兼將為人父！現年56歲的呂方近年轉戰內地很少在香港公開露面。今日爆出他與年齡相差16歲的女友伍惠寶（Rainbow）忘年戀成正果，二人在今年已結婚，此外呂方太太懷孕，陀B已約5個月，雙喜臨門，恭喜晒！

呂方自2008年與拍拖16年的Do姐鄭裕玲分手後，一直緋聞不斷，直到2013年被媒體發現他與叫Rainbow拍拖。不過當時未有認愛，呂方直到2015年開紅館演唱會記招上，才公開Rainbow的女友身份。

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呂方與太太注重健康

到今年，呂方與Rainbow經結束愛情長跑結婚。

Rainbow並非娛圈中人，曾和前男友斥資過百萬創立網上買餸電子平台「Fresh To Go」，開創買餸送上門的服務，有「網絡街市天后」之稱，外界推測Rainbow身家逾半億。

呂方與Rainbow年齡雖然相差一大截，卻無損溝通，因為二人十分注重健康。

據悉他們平時喜歡鑽研健康食療，以及做運動比如踩單車，不過從他們近期社交平台所見，呂方仍有去踩單車，不過Rainbow很少外出，相信因為疫情下，作為孕婦更加要小心。

呂方與Rainbow（左一）平時喜歡下廚招呼朋友。

呂方在1983年參加第二屆新秀歌唱比賽奪冠入行，並即受力捧，出道不久便於1986年與張學友一同在紅磡體育館舉行一連數場的《86雙星演唱會》。

公認呂方的歌藝出眾，《聽不到的說話》、《妳令我快樂過》、《彎彎的月亮》等為其代表作。

撰文 : TOPick柴犬出動

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