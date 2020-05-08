【雙喜臨門】呂方跟Do姐分手後修心養性　太太創千萬網購平台擁半億身家

▲ 呂方太太Rainbow是女強人。

56歲呂方雙喜臨門，宣布結婚兼將為人父！轉戰內地的呂方，自80年代以歌藝走紅，而呂方的情史亦常為人津津樂道。呂方跟鄭裕玲曾相戀16年，08年驚爆分手後，呂方成情場浪子，有過多段緋聞，最後情歸被封「網絡街市天后」的伍惠寶（Rainbow）。

呂方自2008年跟鄭裕玲分手後，一直以來桃花不斷，吸引不少女士接近。4年前呂方承認正在蜜運，當時指女友是圈外人，為免影響對方生活，故極為低調，並刻意告訴傳媒女友叫「呂小姐」。

▲ 呂方與Rainbow（左一）平時喜歡下廚招呼朋友。

【忘年戀】呂方與女友年齡相差16年 上網鑽研廚藝冧另一半

後來女友身份被揭，原來呂方正發展忘年戀，女友伍惠寶是網上買餸平台「Fresh To Go」的創辦人，極具商業頭腦，看準中產市場需要，創立的電子平台有投資者幾年來注入數千萬元資金，生意愈做愈大，生意客戶包括City'super、Sogo、領展和海洋公園等。公司開業至今，有傳Rainbow已坐擁半億身家。

4年前呂方結識Rainbow，由於呂方喜歡下廚，故跟Rainbow十分投契，二人還會經常鑽研健康食療，又會一齊做運動比如踩單車，從呂方的社交平台所見，呂方亦常會廚兩味，討女友歡心。

▲ 呂方太太Rainbow極具生意頭腦。（取自微博）

跟Do姐斷多年情

呂方在80年代參加歌唱比賽入行，以歌藝成功開拓事業，近年多在內地開演唱會。呂方跟鄭裕玲當年宣布相戀，二人相愛16年，雖然未有結婚，已被公認是模範伴侶。

可是08年二人驚爆分手，有傳呂方炒股失敗令鄭裕玲虧了數千萬元，但二人沒有說出分手真相，Do姐只講過不涉金錢及第三者，二人是和平分手。

只此呂方成情場浪子，跟多過圈外女子曾傳戀情，曾經和內地富婆、粉絲May May等傳出緋聞。但最終決定定下來，跟Rainbow結婚生子。

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