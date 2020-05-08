【港產口罩供應】五月底中小學分階段復課　Mask Factory今晚7點半開售中童口罩【附官網連結】

▲ Mask Factory中童口罩今晚7點半開售。

本港新冠肺炎疫情緩和，中小學於今個月尾開始復課，不少家長都擔心小朋友上學後會不夠口罩使用！本地口罩生產商口罩工廠Mask Factory宣佈將於今日（8日）晚上7點半開售中童口罩，家長記得mark低！

Mask Factory昨晚（7日）在Facebook宣佈，即將會開售中童口罩。這款口罩專門加入納米銀離子技術產品，耳帶款式採用日式彈性不織布耳帶，拉好長度後，小朋友戴上去會更貼面，不會過鬆，減低感染病菌風險。

與以往一樣，口罩工廠將會提供三個月或六個月保護方案，為小朋友提供更穩定的保障，父母不用經常四圍奔波為小朋友撲口罩。

開售時間：5月8號下午7:30

適合年齡：4 -12歲

口罩尺寸：145mm X 90mm (+/-3mm)

開售產品介紹：

J95 Face Mask

產品規格：BFE + PFE > 95%

防護結構：三層物料保護

顏色：藍色

產品數量：30 片

▲ J95 Face Mask採用三層物料保護設計。（圖片來源：Mask Factory Facebook）

三個月保護方案優惠價：$108 x 3 = $324

六個月保護方案優惠價：$98 x 6 = $588

J99 Nano+ Face Mask （納米銀離子技術）

產品規格：BFE + PFE + VFE > 99%

防護結構：四層物料保護

顏色：淺黃色

產品數量：30 片

▲ 納米銀離子有效對抗MERS、SARS 等650多種細菌。（圖片來源：Mask Factory Facebook）

三個月保護方案優惠價：$168 x 3 = $504

六個月保護方案優惠價：$148 x 6 = $888

▲ 耳帶款式採用日式彈性不織布耳帶，使用前可先拉鬆。（圖片來源：Mask Factory Facebook）

Mask Factory早前提到，銀離子示為公認的抗菌物質，亦是天然礦物元素，銀是不具毒性，而具有氧化作用，透過高科技納米技術的方式，使銀粒子活性變大、抗菌功能增強。納米銀離子有效對抗MERS、SARS 等650多種細菌，具有廣泛的抗菌抑菌功能，納米銀離子微粒遇水不會溶解流失，反而會增加活性，通過緩釋產生銀離子，同時有效過濾pm2.5微粒、粉塵、霧霾、汽車廢氣等有害物質。

可同時選購J95和J99 Nano+產品，每人每款限購2套。是次開售發貨時間最早為5月18至20號，即是下單後10日之後就有貨。數量有限，售完即止。

購買前要先登記註冊成為會員，可於官網內先註冊為會員，網址請按此

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責任編輯：陳珈希