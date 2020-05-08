【新冠肺炎】內地研究指病毒存在精液中或可透過性行為傳播　專家建議節制性行為

▲ 內地研究指病毒存在精液中， 或可透過性行為傳播。

新冠肺炎疫情影響全球，中國科學家近日發表研究報告，顯示在少數新冠肺炎確診患者的精液中檢測出新冠病毒，但病毒會否透過性行為傳播，仍有待進一步研究，該份報告引起外界關注。有關精液存在病毒的研究，已刊登在《美國醫學會雜誌》中。

綜合內地媒體報道，解放軍總醫院第八醫學中心呼吸科主任趙衞國，以及河南商丘市立醫院感染科副主任張世璽成立的研究團隊，今年1月至2月期間，檢測了38名年齡介乎15至50多歲的新冠肺炎確診患者的精液。

結果發現，6名患者的精液中存在病毒基因，其中4名患者正處於傳播高峰期，兩人則處於康復期。

建議可考慮使用安全套或節制性行為

研究人員指出，由於有關研究樣本數目少，故需進一步研究，才能證實病毒會否透過性行為傳播。如證實可以，性行為傳播將成為防疫重點。研究人員強調，考慮到部分確診病人在康復期間仍檢出病毒，建議可考慮使用安全套或節制性行為，可被視為預防手段之一。

據早前報道，新冠肺炎主要透過飛沫琥珀接觸傳播，之前内地亦有研究指出，新型冠狀病毒或可能會攻擊腸道、肝臟等器官。病毒可能通過與泌尿系統細胞的ACE2陽性細胞結合，損害患者的腎臟和睾丸，可致男患者不孕或患上睾丸腫瘤。詳情：【新冠肺炎】內地研究指病毒或損害腎臟睾丸 專家建議康復男患者檢查生殖系統】

另港大醫學院公共衞生學院團隊於權威學術期刊《The Lancet Respiratory Medicine》發表研究報告，解構新冠肺炎病毒蔓延速度遠超沙士百倍，病毒更可於眼睛結膜迅速繁殖致感染，團隊重申勤洗手、勿捽眼的重要性。詳情：【【新冠肺炎】港大揭新冠病毒繁殖快過沙士百倍 捽眼後病毒可於眼結膜繁殖致中招】

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責任編輯：羅嘉欣

