【感動時刻】爸爸陪產見證寶寶出生　台婦產科醫生分享愛的舉動：給老婆大大的擁抱

▲ 婦產科醫生分享爸爸陪產時，最有力量愛的舉動。

母親節將至，媽媽十月懷胎，歷盡艱辛痛苦才把孩子生下來，作為丈夫都應該好好答謝勞苦功高的太太。有台灣婦產科醫生分享，丈夫陪產時最有力量的舉動，「是轉身給老婆大大的擁抱或者是深深一吻」，獲得大批網民讚好，並紛紛分享自己的生產經歷。

台灣婦產科醫生林思宏近日在facebook專頁發帖，他表示，如果丈夫有陪伴太太生產，不管是自然產或剖腹產，你都會知道過程有多感人。而在他參與的生產過程中，見過不少丈夫在孩子出生後開心的大笑、大叫，另一部分會默默流下感動的眼淚，

但我覺得最有力量的舉動，是轉身給老婆大大的擁抱或是深深一吻，我覺得這是夫妻這輩子最恩愛的時刻！

▲ 作為婦產科醫生，林思宏醫生（右）經常見證生命的誕生。（facebook圖片）

網民分享生產感動時刻

林醫生還邀請網民分享自己的生產感動時刻，獲得大批網民回應。有網民表示，丈夫在她生產後，含著淚摸摸她的頭說，「老婆辛苦了」。有另一名剖腹產的媽媽亦憶述，當時丈夫一直牽著她的手，看到醫生將女兒抱到夫婦面前時，兩人都默默感動流淚，丈夫還給了她一個親吻，向她道謝後才去看女兒，「心中感覺這一切都值得了」。

有媽媽則分享，自己產後大出血進手術室，醒來時丈夫說在她手術期間，他躲在廁所裡偷哭，怕小孩一出生就沒了媽媽，更邊說邊掉淚。

有感動時刻之餘，更多網民分享搞笑經歷，有媽媽表示，丈夫拍完她的醜照後立即上傳facebook；亦有媽媽笑說，「我老公當下說，我看到你的脂肪了，大概這麼厚一層」。有丈夫本想拍下太太生產過程，不料在太太生完後，丈夫才問，「這相機怎麼調錄影？」

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責任編輯：王明芳