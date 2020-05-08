【降魔的2.0】尹詩沛靚聲翻唱《哪兒》　《閃電傳真機》片尾曲勾起觀眾童年回憶【有片】

▲ 尹詩沛翻唱葉蘊儀的《哪兒》有驚喜！

事實梁晶晶和豪仔的母子情為《降魔的》系列的親情主線，昨晚（5月7日）《降魔的2.0》劇情講述梁晶晶（謝雪心飾）和豪仔（胡鴻鈞飾）往電視台觀看節目。客串演歌手的尹詩沛，以一把靚聲翻唱葉蘊儀的《哪兒》，正因為此歌令母子回想往事，陰陽相見的二人終於再見。

而客串的尹詩沛縱然在《降魔的2.0》的出鏡時間不多，惟其靚聲成功吸引觀眾注意，紛紛大讚她唱功了得。

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▲ 梁晶晶（謝雪心飾）和豪仔（胡鴻鈞飾）於《降魔的2.0》的母子情感人。（《經濟日報》資料庫）

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其實尹詩沛於2015年曾為李思捷主持的節目《今晚睇李》「Palwerful Band」擔任和音，當時的她已令觀眾對其歌喉留下印象。

之後，她偶爾會翻唱其他歌手的歌曲，更曾於街頭Busking，可見她對音樂充滿熱誠。

最近她在《十八年後的終極告白》演霸氣豬肉婆，演技大受好評，演得又唱得。

▲ 尹詩沛於《降魔的2.0》以一把靚聲俘虜觀眾的心。（TVB截圖）

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《哪兒》的原唱者是葉蘊儀，她於13歲時被星探發掘拍廣告，其後便加入娛圈，憑電影《孔雀王子》飾演阿修羅更紅遍日、港、台、韓。葉蘊儀除拍戲外，也曾推出多張日語、韓語、國語及粵語專輯。

事業路順利的葉蘊儀於1995年嫁給商人陳柏浩，閃電結婚後便退出娛樂圈，二人婚後育有一對子女，可惜最終於2000年離婚。

葉蘊儀於2001年復出拍戲，仍受到各地觀眾愛戴。她去年曾由134磅減至98磅，且推出性感寫真《赤。色》，令人眼前一亮。

▲ 兒歌《哪兒》的原唱者為葉蘊儀。（《經濟日報》資料庫）

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至於兒歌《哪兒》曾為兒童節目《閃電傳真機》的片尾曲，此歌可說是七、八十後的集體回憶。

《哪兒》是非一般兒歌，當中歌詞不如一般兒歌 一樣寫世界的美好，反而告知大家現實的殘酷真相，相信當年小孩現在當上成人年後，再聽這曲必有更多的領悟。

《哪兒》歌詞：

國語堂讓我知鳥兒歌唱 喜報天亮

數學堂又說星數目難知道

我每夜望但見空蕩

美術堂又說天 雨後虹彩會跨過天上

我便求下雨天雨後常張望

我看不到我只找到隔壁窗



書本中有農場 抬頭只得操場

世界哪兒有著農夫在插秧

天空不見月亮月亮躲於高牆

也許羞愧再比不上晚燈光



哪兒讓我聽鳥兒歌唱 充滿早上

哪兒望見星每夜來閃照

數著入睡到天亮

哪兒若有天雨後虹彩降 可給我張望

哪兒讓我找老樹來依傍

那麼空矌那麼廣闊那麼清朗

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