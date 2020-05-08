【銅芯抗疫口罩】CuMask 專利惹爭議　薛永恒：口罩過濾能力符合抗疫需要水平

▲ 薛永恆強調重用口罩達到抗疫水平。（資料圖片）

政府向全港市民派發可重用口罩，聲稱口罩的專利設計2017年由HKRITA開發，並獲得創新及科技基金資助，2018年榮獲日內瓦國際發明展的金獎，而經改良後生產予全港市民使用。有傳媒報導質疑銅芯口罩與有關獎項及相關專利技術毫無關係，創新及科技局局長薛永恒則表示，現時的口罩設計與得獎設計同源，口罩夠符合ASTM F2100級別標準，其過濾能力符合抗疫需要水平。

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薛永恒今早（8日）見傳媒時表示，向全港市民派發口罩的工作絕不簡單，由年初開始醞釀後，經過不少挑戰及困難，才可以完成相關的工作，向一眾給予支持朋友表示謝意。

對於口罩的相關醫療技術，他稱自己不是專家，已安排香港紡織及成衣研發中心專家於稍後時間交代口罩的技術，讓市民有更多的了解。他強調今次派口罩的目的是盡快有效的為全港700萬個市民提供一個抗疫支持。

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至於有報導指銅芯口罩與有關獎項及相關專利技術毫無關係，口罩只可以清洗10至20次，薛永恒指口罩夠符合ASTM F2100級別標準，其過濾能力符合抗疫需要水平，亦已作了充分的確認，希望市民可以放心。

被問到口罩製造過程引起社會關注是否涉及利益輸送，薛永恒指出，需短時間內能夠提供重用口罩予香港市民是不容易的，過程中透過研發中心接觸不少團體希望能夠作出支持，而晶苑國際是其中一個協助完成的團體，並希望可以低調專心製造口罩工作，其後得知市民想了解更多相關資料，因而決定開名並提供相關資料。他表示對業界非常感恩，並對一些已退休再重出江湖的紡織工友表示謝意。

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另外， 立法會財委會有多名民主派議員關注，CuMask並無加入獲得專利的「弱磁場防污染」技術，薛永恒則回應指， 重用口罩研發過程 並非盡善盡美，有未必理想順利的地方，政府需構思如何在疫情下，盡快提供符合標準的口罩；若使用「弱磁場」技術，只能清洗20次至30次，因此經改良達到可清洗60次，不會因為專利而不改善口罩設計。

他又指，自己作為機電工程師，無能力說明是否適合展示專利，但指專利涵蓋範疇廣泛，由很多不同部份組成，若專利擁有人已作出確認，就應該與公眾分享，希望市民支持。

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻則表示，當局諮詢專家意見後，發現採用「弱磁場」技術的口罩，只能夠洗20次，於是放棄使用，強調可重用口罩的其他特性和成份仍然存在。

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責任編輯：郭詩詩