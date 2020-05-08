【十八年後的終極告白】阿Sam魔化成終極Boss　譚俊彥：因為一步錯步步都會錯【劇透慎入】

▲ 譚俊彥早已透露《十八年後的終極告白》阿Sam亦正亦邪。

TVB劇《十八年後的終極告白》昨晚（5月8日）劇情講到阿Sam（譚俊彥飾）被「第八人」賴國明（唐嘉麟飾）擄走到船上，賴國明並向Sam坦誠他就是殺喪屍的真兇，並說出他之後殺死鬼仔強（蕭徽勇飾）、Tiger（杜大偉飾）、Tiger嫂（尹詩沛飾），以及推蛋撻（司徒暉飾）落樓梯。

賴國明聲稱所做的一切都是為了保護Sam，《十八年後的終極告白》成「十八年後的終極表白」。正當進一回撥致電Sam時，Sam打算救求的舉動被賴國明發現，他表示不介意和Sam一同死去，令Sam錯過被救的機會，被逼上絕境。

雖然真相已揭開，不過《十八年後的終極告白》在下周五（5月15日）才大結局，之後還有何劇情發展？

（以下劇透，慎入）

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▲ 發狂的Sam手持兇器殺人。（《十八年後的終極告白》片頭曲）

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Sam逃生淑嫻成犧牲品

從《十八年後的終極告白》預告可見，Sam最後順利逃出，並對眾人說出18年前埋屍一案已經完結，但阿一發現Sam行為異想古怪。

阿Sam不時清潔自己雙手，而且對被綁架的事情絕口不提。

而Sam的行為與賴國明殺人後的舉動無異，不斷覺得自己雙手沾血。

▲ 阮進最後知一切真相。

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後來劇情，賴國明和淑嫻的屍體被發現，而Sam甚至能安全脫身，警方未有發現他與兩人的死有關。

由此推測，相信是Sam當日在船上為求自保而殺賴國明，可惜一同被賴國明綁架的淑嫻（江欣燕飾）目睹一切，因此遭Sam滅口。

一步錯，步步錯

譚俊彥早前接受TOPick訪問時表示：「電視劇的男主角很少偏向反派，可是今次有別於一般電視劇，不是好人是好人、壞人是壞人，這次好人和壞人是沒有界線。」

▲ Sam打算欺騙麗瑾。（《十八年後的終極告白》劇照）

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對應他在《十八年後的終極告白》中，一開始，他的確被捲入埋屍案中，為他埋下一個污點，但他仍能保持良知，是個好人。

但在得悉一切事情的真相後，一直相信的兄弟，在危急的關頭為了利益而將他出賣，一直為他解決陰暗面的劊子手賴國明已死，令Sam認清險惡，從而逼出內心的惡念。

在誤殺淑嫻後，Sam為了彌補麗瑾（黃智雯飾），不惜做假帳賺快錢與其遠走高飛，甚至不顧好兄弟進一的死活。

▲ 年老的Sam，一生都活在贖罪當中。（《十八年後的終極告白》劇照）

譚俊彥認為Sam：「因為一步錯，步步都會錯，大話一個接一個，到最後不能彌補便會犧牲很多東西。」

其實在片頭曲中可見，Sam手持染血的士巴拿，可見「魔化」後的Sam已失去人的理性。

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