【新手爸爸】「榮恩」路拔格連當爸迎前世情人　粉絲提議以《哈利波特》榮恩妹妹取名

▲ 在《哈利波特》飾演「榮恩」的路拔格連喜迎女兒誕生，一眾哈利迷提議他以劇中妹妹的名字為女嬰取名。

「榮恩」真的做爸爸了！《哈利波特》電影系列鐵三角之一的「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）現年已31歲，他4月中透過發言人承認女友Georgia Groome正懷孕，他即將榮升人父，不到一個月，其發言人就證實Georgia Groome已誕下女嬰，令「榮恩」成為《哈利波特》主角中第一位爸爸。

「榮恩」搶先升格做爸爸的消息，令看《哈利波特》電影系列長大的粉絲欣喜，哪麼他的女兒叫甚麼名字？女嬰哪一天出生？現時英國新冠肺炎疫情仍未見好轉，剛出生的BB狀況如何？

雖然大家有不少問題，不過路拔格連依然保持非常低調作風，只透過的發言人發佈簡單的消息：「Rupert Grint及Georgia Groome欣喜證實已誕下女嬰，我們期望大家可以在此非常時期尊重他們的私隱。」

▲ 自從2011年《哈利波特》電影系列正式完結後，主角三人組便少有再公開聚頭。（法新社圖片）

【新手爸爸】《哈利波特》「榮恩」搶先做爸爸 31歲路拔格連：我也想快點安定下來

路拔格連曾認為「榮恩」這個名字非常好聽，只可惜是一個音節的名字很難配合自己的姓氏，所以他說過若誕下兒子，未必會以成名作角色「榮恩」命名。今回他和女友誕下女兒，相信其名字應會多過一個音節吧。有哈利迷便提議路拔的女兒可取名Ginny（故事中「榮恩」妹妹名稱）。

路拔格連和現年28歲的Georgia Groome早於2011年開始拍拖，Georgia也是英國演員，二人一直愛得低調。早前外國媒體發現路拔格連和喬治亞彼此手上戴著同款金戒指，引起閃婚疑雲，可惜二人否認結婚。

其實早在2018年路拔格連接受傳媒訪問時，已表示想當爸爸：「即將30歲的感覺很奇妙，我覺得自己沒這麼老，也不知道未來會是甚麼樣子。我會順其自然的繼續飾演有趣的角色，然後看會有甚麼事發生，我也想快點安定下來並且生孩子。」

▲ Rupert Grint近作是Apple TV +主演驚慄片《靈異女僕》。（網上圖片）

《哈利波特》電影系列由2001年面世至2011年推出最後一集，製作時間超過10年，觀眾看著當年一班樣子可愛的小演員漸漸長大，雖然大都仍在演藝圈工作，但發展方向各異。丹尼爾域基夫（Daniel Radcliffe）情傾獨立電影、愛瑪屈臣拍荷理活片居多，而路拔格連近年主要演出電視劇集。

不過，有外媒估計路拔格連憑著《哈利波特》電影系列累積的財富，現在其身家估計也有5千萬美元（約3.9億港元）。