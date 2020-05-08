【海洋公園重開】海洋公園料重開後短期以本地訪客為主　推出多項港人專享優惠　

▲ 海洋公園今日公布重開後的防疫措施及活動。

本港在一月底出現首宗新冠肺炎確診個案後，海洋公園在1月26日宣布即日起暫停開放，直至另行通知，事隔逾3個月隨著本港疫情緩和，海洋公園今日召開記者會，公布疫情過後的活動。TOPick記者今早（8日）發現，海洋公園已設有多重的防疫措施，料為重開作準備。

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TOPick記者發現，在入口處的位置，地下劃分了分隔位置，以防排隊人士過度接近，同時也設有提醒告示，提醒遊人之間的距離要有1.5米，以及設有紙氏及口罩的指定回收箱。

▲ 海洋公園的排隊位置設有分隔區域。

海洋公園今日（8日）指出有見近日疫情逐漸放緩，公園現正審視重開時間表，希望在確保訪客、員工及動物大使的健康之首要原則,以及配合政府及其專家顧問團隊對恢復正常社交娛樂活動的指引和意見下,盡 快重新接待訪客。

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公園方面表示，為了可以在適時和安全的情況下重開，已積極進行連串準備工作,並嚴格執行不同的防疫措施，確保訪客、員工和動物於公園重開後的健康及安全，亦會在重開期間推出一系列港人專享優惠及全新體驗，有關詳情將於稍後公佈。

▲ 海洋公園也設提示，提醒人與人之間的隔距。

海洋公園行政總裁李繩宗表示指出，疫情令公園自1月26日以來出現史無前例的暫停開放，至今已超過3個月，他指出大量先前落實的營銷項目因而取消，原定可得的收入注銷以及新業務亦全線停頓，也令公園承受重大而且深遠的財務影響，財務狀況前所未有的嚴峻。

他表示雖然本地疫情漸見放緩，但由於世界各地的疫情仍未受控，第二波疫情可能隨時來襲，故不論是個人或公司都會相當謹慎考慮消費和支出，相信未來的營運將十分具挑戰性，短期內會以本地訪客為主，公園會於重開後推出多項推廣優惠。

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記者：陳曉瑩、陳子謙