【新冠肺炎】酒吧今重開　業界對今晚營業情況抱觀望態度

▲ 政府早前宣布今日（8日）凌晨起，容許部份停業的處所重開，包括酒吧及酒館。（資料圖片）

政府今日（8日）起放寬限聚令和部份食肆營業限制，包括酒吧及酒館等多類處所可以重開。 蘭桂坊協會總監張素媚稱，業界會按政府要求做好防疫措施，但認為要求顧客在未有飲食時間佩戴口罩，在執行時有困難，只能盡量勸喻。

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政府早前宣布部分停業場所於可今日起可重開，其中酒吧和酒館只可以坐一半顧客，4人一枱，不可有音樂及跳舞表演。 張素媚今早接受電台訪問時指， 大部分酒吧將於今日下午4時重開，停業逾一個月對從業員、商戶老闆影響深遠。她表示，蘭桂芳屬旅遊區，因此其租金較高，停業期間部分業主亦沒有減租，因此至今錄得至少4至5間酒吧結業；酒吧今日重開，業界對今晚的營業情況抱觀望態度，但相信消費者仍會受社交距離限制影響。

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對於港府要求酒吧做好 防疫措施，她表示 協會有制作一系列措施指引予會員跟從，以加強他們的衞生意識、保持員工個人衞生及環境衞生；但對於顧客需在未有飲酒期間須要佩戴口罩的做法在執行上有一定困難，另有僱主在停業期間遣散部分員工或要求員工放無薪假，現時重新營業人手安排會緊張，但會盡量 勸喻及 提醒客人，希望執法部門能夠體諒。

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責任編輯：郭詩詩