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【移居日本】港夫婦以「經營簽證」移居福岡1年獲批　每年營業額至少36萬元若虧蝕即拒簽

休閒 13:38 2020/05/08

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

在疫情下，移居日本福岡的港人Sally，現時大部分的工作都安排點對點工作，購物以網購為主，最特別是，當地連祈福也可在網上預約直播進行。

在facebook開設了「香港人在福岡」網址的前公關Sally，和丈夫以經營簽証申請移居日本福岡，轉眼間3年已過，她以過來人的身份向大家訴說經營簽證是怎麼的一回事，又是否每個人都可以申請？

Sally和丈夫用經營簽證移居福岡3年。（圖片由受訪者提供）

關於經營簽證，健談的Sally說：

簡單來說，就是在日本開公司，開公司意指你要僱用日本人為全職員工，要為日本這個「萬稅國」來跑數（每年公司營業額必須要有盈利，而不可虧蝕，才可獲得簽證更新），最基本的入場費是500萬日圓（約36萬港元）。

不過，最終批不批又是另一回事，因為近年批核方面愈來愈收緊，據說去年的拒簽率高達90%，單是申請時要附交一份詳盡的計劃書就叫你頭大如斗。

來到別人的國家生活，Sally認為一定要做好榜樣，就好像在疫情中購食物，不要買到盡，買自己的分量就可以。（圖片片由受訪者提供）

另一方面，是日本文化和做事方式有別於其他國家，這一點大家都知，但當自己切身處地做事，一切都要重新虛心地努力學習。

在日本做生意不是你有錢，對方一定為你服務，日本人很著重誠信，而且更加著重關係，所以很多時都要有一些資深人脈介紹和推薦，日本人才敢與一間新公司展開合作關係。

你可以說日本人在這方面相當保守，但同時也是一個機會，一旦能與日資企業成功合作，就是外資成功融入的基石。

日本緊急事態宣言延長至5月31日，福岡幾乎所有商舖暫時營業。（圖片由受訪者提供）

現在現在Sally和丈夫在福岡開設了顧問公司，主要工作是提供市場情報和採購產品等相關服務，辦公室是購買下來的，同時公司亦招請了4位日本員工，生意上了軌道，但誠然在招聘日本員工上並不是易事。

今天的日本的年輕人，仍然希望受僱於大公司的思想不變，像我們的小公司要聘請一些合適的當地人並不容易。

不經不覺在福岡住上第3年，想起初來福岡的她，由學習日文、到經營自己公司，都凡事親力親為付出百分百的努力。這陣子面對全球大流行的新冠肺炎疫情，隨著日本政府宣布「緊急事態宣言」又再一次延長，對她來說，又是另一個人生挑戰。

只要網上預約，神社會進行網上直播為你祈福。（圖片由受訪者提供）

早前當地電視台宣布因為疫情影響下，神社將推行網上預約祈福。（圖片由受訪者提供）

網上預約神社視像祈福

在疫情下，Sally現時大部分的工作都安排點對點工作，安全最重要，現在日本政府將緊急事態宣言延長至5月31日，百貨公司公司、店舖和食肆都不開門，她說不打緊，因為以上的問題都可以用網購和uber eat解決。

但最有趣的是，在疫情期間，日本的一些善男信女如何去神社祈福的安排。

早前宣布，只要在網上預約，夾啱了時間，大家就可隔著個熒幕，看著廟祝在神社現場為你做live。我不禁想道，當祈福都可以網上進行時，以後用信用卡或PayMe添香油的日子還遠嗎？不過，最要緊的還是添完香油一定要寄回禦守給我。

日本這方面的新嘗式，或許香港的廟宇可以考慮一下。

記者：何偉雄

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