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【恐怖垃圾屋】管理員趕走問題租客後驚現慘況　開門即見「恐怖垃圾山」

健康 11:39 2020/05/08

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 非常醫生 口罩供應

台灣一名管理員把問題租客趕走後，一開房門卻驚見房內堆滿垃圾、寸步難行的景象。

恐怖垃圾屋！台灣一名專門代理租管的物業管理員，近日遇到一個異常可怕的事情。他在網上分享，指自己把問題租客趕走後，一開房門卻驚見房內堆滿垃圾、寸步難行的景象。驚悚畫面曝光，引起網民熱烈議論，留言直指「太可怕」，甚至有人反問「確定能住人嗎」。

一名任職管理員的台灣男網民，昨日下午在Facebook群組「爆廢公社」圖文並茂發帖，感嘆「代租代管錢難賺」。他指，有屋主之前找來租客，由他們代為管理，在趕走問題租客後，再入屋內卻驚見遍地垃圾。

走入屋內即見垃圾湧出，只有床上部分位置沒有垃圾。（圖片來源：爆廢公社）

從公開照片可見，由房間內部到浴室，無一處不是塞滿垃圾，形成一座垃圾山。走入屋內就見垃圾湧出，房間內部書枱、衣櫃、地板堆滿垃圾，就連衣櫃上方、置物架上是垃圾，只有床上部分位置是沒有垃圾。

房間內部到浴室，無一處不是塞滿垃圾。（圖片來源：爆廢公社）

而浴室洗手盆、地板同樣有垃圾，垃圾包括一些食物殘渣、膠袋廁紙等。不少網民看到景況後大感震驚，有網民留言稱：「太可怕了吧」、「這是在租垃圾場吧，確定能住人嗎」、「有些人真的生活得不像一個人，怎麼可以忍受自己居住環境這樣啊…」

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責任編輯：王俊賢

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