【海洋公園重開】海洋公園恢復營運初期將整體客量減半　訪客須預網上登記入場

▲ 海洋公園表示，恢復營運初期會實施多項防疫措拖。

受新冠肺炎疫情影響，海洋公園自1月26日起暫停開放，有見近日疫情逐漸放緩，正審慎審定重開時間表，盡快重新接待訪客。公園表示，已在營運方面作出所有必要調整，並著重清潔和消毒公園設施，以及改變各種活動安排和形式以確保社交距離，使公園能在安全和最佳狀態下重開。

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海洋公園表示，恢復營運初期會實施多項防疫措拖，包括公園整體及個別機動遊戲和設施容客量均減低超過一半，所有劇場亦採取隔行入座措施。開放時間為上午10時至晚上6時，訪客須預先於網上登記以限制每日入場人次，所有訪客及員工進入公園前均須量度體溫。所有員工於國內任何範必須佩戴口罩，而訪客於公園入口及各景點、機動遊戲、零售店及室內設施均必須佩戴口罩。

園內所有餐廳的每張桌子之間保持1.5米距離，每台食客上限為8人。所有餐飲設施於每日的營業前後均會徹底清潔及消毒，員工不會預先放置餐具，改為客人點菜後才放置餐具及酒精濕紙。所有餐牌於營業前及每位客人使用後均會進行清潔消毒。

至於所有動物展館入口區均設置消毒地毯及消毒搓手液機，訪客遊覽公園期間必須佩戴口罩，公園亦會安排職員於各動物展館內限制人流及確保所有訪客均有佩戴口罩。所有「與動物親上加親」活動將會暫停。

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責任編輯：陳子謙