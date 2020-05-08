【美國疫情】逾20名人參加「病毒派對」刻意感染盼獲免疫　最少2人因而確診

▲ 美國現「新冠病毒派對」，參加者刻意感染盼獲免疫。

新冠肺炎疫情持續，美國至少129萬人確診、7.6萬人死亡，美國重災區之一的華盛頓州竟出現「新冠病毒派對」。官方指，參加派對的人士打算刻意感染新冠病毒，康復後再獲抗體，「重獲自由」，目前最少2人因而確診。但官方後來又發表聲明澄清派對目的並非刻意染疫。

綜合外媒報道，華盛頓州瓦拉瓦拉縣衞生部門於本周一的新聞稿中，指社區內有未感染者與感染者混雜一起，試圖感染該病毒。官員調查部份確診個案時，有最少2人承認曾參加「新冠病毒派對」刻意染病。追查又發現，這類派對最少有兩個，規模約25人。

2名年輕參加者指，以為受感染後也不會很嚴重，沒想到會傳播給其他脆弱的人，目前知道將家人朋友置身在危險之中而表示後悔。

不過當地衞生部門隨後又發表聲明，指正審查有關「新冠派對」的事實，當事人無意感染他人，聚會也只屬普通「社交聚會」，而非「新冠病毒派對」。目前雖然有感染者聚集的報道，但無法證明他們參加派對是為了感染病毒。

據CNN報道，官員都憂慮有人會故意聚集刻意感染病毒。因為部份人相信盡快達至群體免疫，才是應對疫情最好的方法。不過大部份專家均反對指大規模感染，會讓醫院無法負荷，導致更多人死亡。

【美國疫情】芝加哥逾千人無視居家令 不戴口罩Facebook直播別墅開Party狂歡

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：王俊賢