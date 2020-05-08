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【重返家園】疫情重創旅遊業主人無力飼養　泰國逾百大象「失業」送返大自然

休閒 11:45 2020/05/08

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 非常醫生 口罩供應

疫情重創旅遊業主人無力飼養，泰國逾百大象「失業」送返大自然。

受新冠肺炎疫情影響，各國旅遊業大受打擊。在泰國，有大象樂園及庇護所面臨經營困難，無法負擔飼養大象的開支，逾百頭大象加入「失業大軍」，牠們長途跋涉150公里，被遣送返大自然。

位於泰國清邁的「拯救大象基金會」（Save Elephant Foundation），一向支持籌款活動，飼養在遊客區的大象，但組織主張將大象送返原本的棲息地，與附近的村民一起生活。

疫情爆發後，以往倚靠遊客門票收入維生的大象樂園及庇護所，因失去收入來源，難以供養食量驚人的大象。基金會應大象主人的求助，推出一個計劃，協助將大象遣送回大自然。自上月底起，有超過100頭「失業」的大象長途跋涉150公里重返家鄉。

其中一名園主薩杜蒂（Sadudee Serichevee）擁有4頭大象，他原以為疫情會在一、兩個月內結束，但直至4月，他「失去了所有希望」。他無法負擔每月20萬泰銖（約4.7萬港元）的飼養和經營開支，於是決定把大象送走。

薩杜蒂表示，這些大象已經有20年沒有回過家鄉，當牠們抵達時表現得相當開心，還走到村莊附近的小溪，與孩子一起玩耍。

動物園陷財困 恐讓動物安樂死

英國有動物園飼養了約120隻動物，但受疫情波收入大跌，負責人坦言如果再無資金注入，就可能要為園內的動物進行安樂死，然後關門大吉。詳情請看：【救救動物】疫情下資金僅夠支撐15日　財困英國動物園恐讓動物接受安樂死

更多疫情下各地動物園的境況，請看：

【殘酷抉擇】疫情下德國動物園陷財困　擬殺死部分動物餵飼其他同伴

【停課不停學】世界各地動物園水族館開放直播 　水獺鯨鯊熊貓陪小朋友家中上自然課【內附連結】

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責任編輯：熊詠思

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