癌症慈善基金推一對一免費諮詢　預約腦神經外科醫生為病人提供醫療意見【內附詳情】

▲ 腦神經外科醫生謝日恒（左）、癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士（右）期望透過「醫事．問先導計劃」，為病人解疑答惑，提供更多資訊。（黃建輝攝）

5月為「腦腫瘤關注月」，癌症近年愈來愈普遍。相比乳癌、腸癌等較常見的癌症，而其治療手段、成效亦相對成熟。而腦癌則較少見，但仍需特別留意。



癌症資訊網慈善基金去年推出「醫事．問先導計劃」，提供渠道予癌症病人跟醫生做1對1諮詢，以釋除憂慮。今年計劃繼續擴展，邀來腦神經外科醫生加入，以為病人提供更多專業意見，以及介紹最新治療方案。

幫助癌症復發或擴散病人

計劃自去年3月開始，針對於公立醫院求診，癌症復發或擴散的病人。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士解釋，因此類病人需承受二次打擊，不單止感無助，對診斷亦無所適從，故特別需要幫忙。截至今年3月31號，計劃已服務超過576位癌症患者，大部分求助個案為40至65歲的中年病人。

▲ 方嘉儀指，受助者雖大部分為中年人士，但仍有兩個小童個案，為腦膠質母細胞瘤患者，只得6歲。（黃建輝攝）

方嘉儀補充，因公營醫療負擔沉重，診症時間未必足夠，計劃可為病人解惑，並提供心理支援。

透過跟醫生一對一面談，在檢查、治療方向、用藥選擇及疑惑上，提供諮詢。除問症之外，好多時病人都會把擔憂訴出，紓緩情緒。其實現時醫療上有更多嶄新的技術出現，可助紓緩他們的不適。

服務擴展至支援腦瘤病人

神經外科專科謝日恒醫生指，腦腫瘤可分為轉移性及原發性，後者比較罕見。「腦部為常見的腫瘤轉移目標，因為按身體的血液循環，愈多血液去到的地方，細胞就愈容易落腳。我們的身體中，有1/5的血會泵上腦部，這正是其中一個主要因素。」

為原發性之一的膠質母細胞瘤，謝醫生以往只有3類治療方法：做手術、化療及電療。「膠質母細胞瘤差不多是最惡的腫瘤，好幾年前，此類病人的存活率都不太理想，可能只有大概一年至年多的時間。」

▲ 謝醫生指，腦部的原發性腫瘤相對「難搞」，易復發。（黃建輝攝）

透過計劃，謝醫生期望先為病人解釋其腫瘤性質，再提供其他治療意見。「病人或只知道自己有腦腫瘤，但生了甚麼腫瘤也未清楚，先前的解釋未必詳盡。我們可提供各種不同的治療途徑，讓病人得知可以選擇的手法，從而讓他作出最適切的治療方案，多一份資訊。」

新療法可延長生命 副作用少

現時有新療法「電場治療」，病人只需將帶電療功效的頭貼貼於頭上，並攜帶一部約1公斤的小機器，每日18小時，以影響腫瘤的生長速度、延長存活時間。「從數據統計上看，差不多一半病人，存活時間延至兩年。」

而相較化療或電療會引起的副作用，如貧血、作嘔等，電場治療的副作用相較對少，可保障病人的生活質素。謝醫生說：

有2%病人會因為貼頭貼以致皮膚紅、有損傷，其他9成8的病人不會因為電場治療而影響後續的治療方案，其實如癲癇症的副作用則幾乎未見過，電場治療最想帶出的是其安全性。

▲ 謝醫生補充，外國更有病人帶住機器做運動，出街，不過香港的氣候較熱、易出汗易惹不適感，是需要留意的地方。（黃建輝攝）

於決定應否使用電場治療前，應諮詢醫生意見。謝醫生經臨床觀察後認為，因電場治療需貼頭貼，故病人應於做完手術、傷口拆線後，如情況良好可做化療及電療，完成大約1個月的療程後，才是最適合的時間做電場治療。

「醫事．問先導計劃」

預約熱綫：3598 2157 或 5206 7609

時間：星期一至五早上10時至下午1時，下午2時至5時。(星期六、日及公眾假期休息）

記者：吳霆俊